美食博覽2026開鑼！ 今年又有甚麼必買好物？ 即看掃貨攻略！

一連5日的「美食博覽2026」今日正式開鑼！正所謂民以食為天，美食博覽當然是不容錯過的盛夏活動，同期更有「美與健生活博覽」及「家電．家居．博覽」，於假灣仔香港會議展覽中心一同舉行，齊集超抵美食、家電及生活所需品於一身，吸引大批識飲識食人士入場。想到場掃購激抵貨品？即看小編為大家整理的連串攻略吧！

第36屆美食博覽2026由今日起至8月17日一連5日在灣仔會展舉行。同場亦設有第10屆美與健生活博覽、第12屆家電．家居．博覽，而且第17屆香港國際茶展亦於8月13至15日同場舉行。茶展繼去年首度全面開放予持票公眾進場後，今年再次實行同樣福利，即一票在手，就能夠行勻四大展覽。今年美食博覽更新增「肉類」專區，回應市場對高品質肉類產品的需求。而一直大受歡迎的「咖啡」專區更迎來哥倫比亞、澳門、緬甸、泰國及美國的新展商，帶來更多產地的咖啡產品、配件及咖啡機等，咖啡迷們絕對不容錯過。

而近年本地「寵物友善」商機一直備受市場關注，今年展覽首次加入寵物食品，開拓龐大的寵物友善商機，同時讓寵物主人認識更多寵物友善企業。

五大主題日 發掘優質生活靈感

今年展覽以「Live Well．Stay Well」為全新主題，一連5日與入場公眾一同發掘健康及優質生活新靈感，跨展主題包括：「悅食·悅生」、「眼睛旅行」、「啡嚐·茶香」、「領鮮一步」及「Let’s Chill」，每個特色活動都包含多個元素，品茶同時了解咖啡文化；又能夠一邊品嚐美食同時觀賞星級名廚示範，每日都有不同精彩內容。

貿發局60周年慶祝活動 及100萬港元幸運大抽獎

今年適逢香港貿發局成立60周年，多項慶祝活動及消費優惠再次升級，公眾人士憑指定大會宣傳單張可於展覽期間每天中午12時前免費入場(每日名額600個)；多個展商亦推出與「6」相關的優惠，如HK$6一套不銹鋼餐具、野生紫芽茶六折等；並設獎品總值超過100萬港元的每日幸運大抽獎及展會小遊戲！