搶先收藏全日本最早紅葉 美麗華旅遊指定日本旅行團快閃優惠 爽玩北海道與道央道南絕景

隨著季節更替，日本北方大地悄然披上最華麗的彩衣。作為全日本最早迎接紅葉登場的璀璨勝地，北海道憑藉壯麗的山林景致、夢幻湖泊與濃厚的人文風情，成為香港旅客初秋出遊的首選。美麗華旅遊特別推出日本秋日快閃優惠，即日起至8月24日報名指定團種，最高可享勁減$800優惠(適用於9月1日至12月31日出發的指定日本團)，帶大家一次過捕捉北海道最幸福迷人的季節風采。

想以極高性價比解鎖北海道經典魅力的旅客，首選「北海道、道央5/6天團」。行程特別安排造訪絕美紅葉名所，包括夢幻的美瑛青池、古色古香的舊手宮線跡地與莊嚴肅穆的北海道神宮；同時帶大家暢遊富良野富田農場、四季彩之丘，並於十勝人氣綿羊牧場欣賞精采的牧羊犬趕羊表演。旅客更可漫步於充滿浪漫情調的小樽運河，以及前往札幌狸小路盡情購物，盡享休閒樂趣。