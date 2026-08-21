搶先收藏全日本最早紅葉 美麗華旅遊指定日本旅行團快閃優惠 爽玩北海道與道央道南絕景

隨著季節更替，日本北方大地悄然披上最華麗的彩衣。作為全日本最早迎接紅葉登場的璀璨勝地，北海道憑藉壯麗的山林景致、夢幻湖泊與濃厚的人文風情，成為香港旅客初秋出遊的首選。美麗華旅遊特別推出日本秋日快閃優惠，即日起至8月24日報名指定團種，最高可享勁減$800優惠(適用於9月1日至12月31日出發的指定日本團)，帶大家一次過捕捉北海道最幸福迷人的季節風采。
想以極高性價比解鎖北海道經典魅力的旅客，首選「北海道、道央5/6天團」。行程特別安排造訪絕美紅葉名所，包括夢幻的美瑛青池、古色古香的舊手宮線跡地與莊嚴肅穆的北海道神宮；同時帶大家暢遊富良野富田農場、四季彩之丘，並於十勝人氣綿羊牧場欣賞精采的牧羊犬趕羊表演。旅客更可漫步於充滿浪漫情調的小樽運河，以及前往札幌狸小路盡情購物，盡享休閒樂趣。
若希望一次過縱覽道央與道南的深度風光，則不可錯過「北海道、道央、道南6天團」。行程特別呈獻北海道搶先換上秋裝的紅葉重頭戲，包乘黑岳纜車直達大雪山國立公園的層雲峽，俯瞰雄偉壯麗的山林景致，並順遊銀河流星瀑布。行程更一路延伸至北海道第一大湖佐呂間湖、打卡聖地「童話之丘」、北之狐狸牧場及富良野芝士工房，最後於札幌薄野不夜天與拉麵橫町品嘗在地美食，深度體驗北國的豐富面貌。
………………
北海道、道央5/6天團
旅行團編號︰JSMM05/06
5天團出發︰8月至10月
5天團團費︰$ 5,899/位起
6天團保證成團︰9月13、22、24日、10月4、19、25日、11月8、15、22、29日、12月6、13、25日、12月6、13、25日
6天團快將成團︰2026年8月至2027年3月
6天團團費︰$ 8,099/位起
………………
北海道、道央、道南6天團
旅行團編號︰JSHW06
出發日期︰8月至11月
團費︰$8,999/位起
………………
美麗華旅遊
查詢︰8200 2299