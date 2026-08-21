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特刊
出版：2026-Aug-21 04:00
更新：2026-Aug-21 04:00

奔赴極致滑雪天堂 專業旅運帶大家朝聖韓國龍平滑雪節與OPPA親授課程

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正值成立40周年的專業旅運，今年榮獲韓國旅遊局與龍平度假村肯定，成為「Mona YongPyong Fun Ski Festival 韓國龍平滑雪節 2027」的香港區獨家代理。作為曾舉辦冬季奧運會及亞冬運的國際頂級賽事場地，龍平滑雪度假村以優質粉雪與完善設施聞名，專業旅運特別推出兩款精選滑雪團，保證成團出發，帶領大家感受冬日飛馳的極致快感。

希望一次過體驗滑雪樂趣與慶典氛圍的旅客，首選「5/6天2027獨家呈獻第27屆龍平Fun Ski Festival」。行程配備專業教練指導初級班課程，或可選擇自由滑雪，並包攬四天滑雪用具及索道吊車證。旅客更可欣賞韓國觀光公社特別安排的精彩表演與幸運大抽獎。入住方面，保證連續三晚入住龍平度假村DRAGON VALLEY HOTEL，下樓即可直達雪場，省去轉乘接駁車的時間，最後更會安排入住首爾市中心酒店，方便大家購物與品嘗在地美食。

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若是初學者或希望獲得更細緻指導，不可錯過「5天韓國OPPA SKI龍平OPPA教你滑雪」。行程主打8:1小班教學，由帥氣又細心的韓國OPPA教練親自教授雙板課程，貼心指導每一個滑雪動作。同樣保證連續三晚連住龍平度假村Dragon Valley，並包辦滑雪用具與索道吊車證。餐飲方面特別安排品嚐米芝蓮推薦的百年人參雞湯，於首爾入住精選酒店，兼顧運動樂趣與味蕾享受。

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5/6天韓國2027獨家呈獻【第27屆 龍平Fun Ski Festival】

旅行團編號︰XKYP05R/XKYQ06R

出發日期：2027年1月至3月

團費︰$6,699/位起

報名連結︰https://hubs.ly/Q04tH3PF0

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5天韓國OPPA SKI 龍平OPPA教你滑雪

旅行團編號︰XKYO05R KE

出發日期：2027年1月9、23日、2月20日

團費︰$6,699/位起

報名連結︰https://hubs.ly/Q04tH4ln0

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專業旅運

查詢︰3700 2662

報名熱線：5508 3719

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