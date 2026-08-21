$999買一送一！ 搭高鐵走訪湘桂「打卡」 金黃梯田與雄偉丹霞

說到這次旅程的重頭戲，首推被譽為「世界梯田之冠」的龍脊梯田。每逢9月至10月的金秋季節，整座山頭的梯田彷彿換上了耀眼的金黃新裝。層層疊疊的稻田順著山勢起伏延伸，微風吹拂間，眼前翻滾起一片片金黃稻浪，場面極為壯觀，隨手一拍都是大片等級的絕美風景！
欣賞完壯麗梯田，當然少不了桂林最經典的山水美景！象鼻山公園與南溪山公園將桂林山清水秀的靈秀氣質展現得淋漓盡致。走累了還可以到興安水街與東西巷悠閒散步，漫步在古色古香的小巷之中，順便品嘗在地美食，感受滿滿的古城氣息。
更令人期待的是，行程還會帶大家跨省前往湖南，一睹世界自然遺產——崀山風景區的真面目！這裡的丹霞地貌氣勢磅礴，拔地而起的紅褐色山峰歷經數億年形成，帶來極具震撼力的視覺體驗。大家可以親身挑戰險峻奇特的「天一巷」，體驗峽谷一線天的驚險與奧妙，還能遠眺造型獨特又有趣的「辣椒峰」。最後再走訪充滿歲月痕跡的武岡古城，在千年古城牆下合照留念，感受時光沉澱的獨特魅力。
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湘桂聯遊【廣西】一年一度「金秋美景」龍脊梯田 象鼻山 南溪山公園【湖南】世界自然遺產中國丹霞【崀山風景區】高鐵5天之旅
旅行團編號︰LHN122
出發日期︰9月2、6、9、13、16、20、23日、10月11、14、18、21、25、28日
團費︰$999/位起 買一送一
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廣東旅遊
查詢︰2117 3333