$999買一送一！ 搭高鐵走訪湘桂「打卡」 金黃梯田與雄偉丹霞

說到這次旅程的重頭戲，首推被譽為「世界梯田之冠」的龍脊梯田。每逢9月至10月的金秋季節，整座山頭的梯田彷彿換上了耀眼的金黃新裝。層層疊疊的稻田順著山勢起伏延伸，微風吹拂間，眼前翻滾起一片片金黃稻浪，場面極為壯觀，隨手一拍都是大片等級的絕美風景！

欣賞完壯麗梯田，當然少不了桂林最經典的山水美景！象鼻山公園與南溪山公園將桂林山清水秀的靈秀氣質展現得淋漓盡致。走累了還可以到興安水街與東西巷悠閒散步，漫步在古色古香的小巷之中，順便品嘗在地美食，感受滿滿的古城氣息。