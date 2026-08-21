香港直航純玩6天 踏訪九華聖地 走進禪意與自然交織的仙境

譽為「東南第一山」的九華山，絕對是無數旅客心中的心靈棲息地。金途天下特別呈獻「九華聖地·香港出發直航純玩6天之旅」，帶大家從香港直飛出發，無縫連接這片充滿靈氣與自然奇觀的佛教名山，展開一場兼具文化底蘊與絕美風光的純玩假期。
作為中國四大佛教名山之一，九華山以其雄奇靈秀的自然景貌與深厚的禪宗文化聞名遐邇。旅程將帶大家深入這座靈山聖境，登臨巍峨綿延的群峰，親眼一睹百歲宮、肉身寶殿等歷史悠久的古剎名寺，感受晨鐘暮鼓間的寧靜與莊嚴。走訪山間，沿途蒼松翠竹交相輝映，奇峰怪石與縹緲雲海交織成一幅動人的水墨畫卷。
除了探訪九華山核心勝景，行程更精心安排走訪周邊多個精彩景點，帶大家全方位感受當地的歷史人文與自然美景。屆時可以漫步於古色古香的徽派村落，欣賞白牆黛瓦與小橋流水相映成趣的靜謐美感；亦能徜徉於清澈的山溪與盎然綠意之中，吸滿滿的負離子，讓身心煥然一新。
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東南第一山九華聖地 九華山 香港出發直航純玩6天團
旅行團編號︰HAJH06P
出發日期︰9月11、18日、10月9、21、23、28、30日
團費︰$ 699/位起(只限9月11日出發)
團費︰$999 /位起(9月18、10月9、21、23、28、30日出發)
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金途天下
查詢︰2138 6166