香港直航純玩6天 踏訪九華聖地 走進禪意與自然交織的仙境

譽為「東南第一山」的九華山，絕對是無數旅客心中的心靈棲息地。金途天下特別呈獻「九華聖地·香港出發直航純玩6天之旅」，帶大家從香港直飛出發，無縫連接這片充滿靈氣與自然奇觀的佛教名山，展開一場兼具文化底蘊與絕美風光的純玩假期。

作為中國四大佛教名山之一，九華山以其雄奇靈秀的自然景貌與深厚的禪宗文化聞名遐邇。旅程將帶大家深入這座靈山聖境，登臨巍峨綿延的群峰，親眼一睹百歲宮、肉身寶殿等歷史悠久的古剎名寺，感受晨鐘暮鼓間的寧靜與莊嚴。走訪山間，沿途蒼松翠竹交相輝映，奇峰怪石與縹緲雲海交織成一幅動人的水墨畫卷。