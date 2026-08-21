首艘國產大型郵輪！愛達·魔都號深圳首航 啟航海上絲路

想來一趟說走就走的高品質海上假期？現在於深圳即可輕鬆出發！中國首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」日前以最高禮遇的「水門禮」盛大進駐深圳招商蛇口國際郵輪母港，正式開啟大灣區國際郵輪航線的序幕，為大家帶來無與倫比的奢華度假新選擇。
這艘總噸位達13.62萬噸、全長323.6米的海洋巨子，擁有多達2,125間豪華客房與套房。船上融合了中西文化精粹，精心打造「一船好戲」的創新體驗，集結匠心美食、沉浸式娛樂演出、親子童趣空間及潮流購物於一身，不論是新中產家庭還是樂活長者，都能在海上享受極致愜意的時光。
本次深圳航季將一路延續至9月16日，推出多條精彩紛呈的短、中、長線國際行程。除了包含5天4晚及6天5晚前往越南順化、下龍灣、芽莊及韓國濟州等熱門度假勝地的航線外，更於8月27日特別策劃9天8晚的「海絲發現之旅」中長航線，帶領旅客深度走訪馬來西亞亞庇、汶萊麻拉及越南芽莊，一邊暢遊蔚藍大海，一邊探索海上絲綢之路的悠久文化底蘊。
為了讓旅客體驗再升級，首航特別聯動深圳「南山八景」，打造「郵輪+岸上觀光+文旅消費」的一站式模式，並開放太子灣商圈專屬優惠，母港亦提供便利的外卡取現與貨幣兌換等貼心服務。值得期待的是，第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」亦計劃於今年底在廣州南沙開啟首航，持續豐富灣區的海上假期選擇。
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愛達郵輪官方網站：https://www.adoracruises.com/