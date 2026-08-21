首艘國產大型郵輪！愛達·魔都號深圳首航 啟航海上絲路

想來一趟說走就走的高品質海上假期？現在於深圳即可輕鬆出發！中國首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」日前以最高禮遇的「水門禮」盛大進駐深圳招商蛇口國際郵輪母港，正式開啟大灣區國際郵輪航線的序幕，為大家帶來無與倫比的奢華度假新選擇。

這艘總噸位達13.62萬噸、全長323.6米的海洋巨子，擁有多達2,125間豪華客房與套房。船上融合了中西文化精粹，精心打造「一船好戲」的創新體驗，集結匠心美食、沉浸式娛樂演出、親子童趣空間及潮流購物於一身，不論是新中產家庭還是樂活長者，都能在海上享受極致愜意的時光。