關鍵旅遊「昆明號」獨家啟航 9天一站式解鎖滇東西南秘境

對於追求舒適與深度旅遊的香港人而言，過往想要一次過走遍雲南的廣袤大地，往往需要面臨長途拉車的疲憊。關鍵旅遊特別推出「純玩•昆明號專列 環遊滇東西南全景9天之旅」，以極具特色的高品質旅遊列車為載體，帶大家以最優雅、放鬆的方式，一次過橫跨昆明、騰沖、普洱、西雙版納、紅河蒙自及建水等滇東西南經典與秘境景點，展開一趟結合鐵路美景與在地文化的奇妙之旅。

本次行程的最大亮點，莫過於搭乘獨具特色的「昆明號」旅遊專列車。列車宛如移動的高級酒店，每房特設私人管理服務，讓旅客在移動過程中盡享尊榮與貼心照顧。行程特別安排4晚入住專列，車上更會不定時舉辦充滿在地風情的特色表演節目，讓人在鐵路兩旁鋪展的天然畫卷中，深度沉浸於雲南多元的民族文化。此外，住宿品質同樣極致升級，行程特別安排一晚入住國際品牌「昆明古滇皇冠假日酒店」或同級，以及一晚「西雙版納希爾頓花園酒店」或同級，讓整趟旅程在探索自然與人文之餘，也能享受頂級的住宿體驗。