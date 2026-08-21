金秋闖入大西北浪漫秘境！直航8天解鎖甘青環線絕美景色

每逢9月至10月金秋時節，大西北便迎來了一年中最具詩意與視覺震撼的時刻。湛藍的高原天空、金黃斑讕的胡楊林、如夢似幻的鹽湖以及氣勢磅礴的彩丘地貌交織在一起，構成一幅令人屏息的天然畫卷。若想趁著秋高氣爽輕鬆探索這片神奇土地，八達旅遊特別呈獻的「香港直航·甘肅青海·秋色賞景大環遊」超值雙飛純玩8天之旅，絕對是今年秋天的極致出遊之選。

這趟大環線之旅將帶大家深度走訪西北最精華的自然奇觀與絲路勝跡。旅程首推令人驚艷的秋日景致——金秋胡楊林，金黃色的葉片在秋風中閃耀著耀眼光芒，展現出極致生命力；來到張掖「七彩丹霞」，宛如大地打翻了調色盤，綿延起伏的彩丘在陽光照射下斑斕奪目。隨後走訪巍峨壯觀的「嘉峪雄關」，感受歷史的沉澱；再前往「鳴沙山月牙泉」，聆聽沙丘間的天下奇響，親眼見證沙漠與清泉共存千年不乾涸的自然奇蹟。