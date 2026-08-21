只辦1團！18天日本極致賞楓深度遊 追尋由北至南的紅葉盛宴

秋天的日本是無數港人心中最夢幻的旅遊勝地，但一般的5天或7天行程，往往只能捕捉到某個地區的片刻楓紅。如果想不留遺憾，一次過把日本由北至南最精華的紅葉景致盡收眼底，味力之旅特別策劃的「日本金秋‧限定賞楓之地深度順序遊18天」絕對是夢幻之選！

長達18天的深度之旅，最大的特色在於「順序賞楓」的巧妙安排。行程精準跟隨紅葉前線的轉紅節奏，由北海道一路向南順序推進，確保大家在最佳時機抵達最美的賞楓名所。從東北秘境的湖光山色開始，漫步於被彩林包圍的溪谷與湖畔，感受大自然的靜謐與震撼；隨後一路南下，造訪關東與中部地區的歷史名剎與紅葉名勝，看著古意盎然的寺廟塔樓在金黃與朱紅的楓葉襯托下，散發出獨特的禪意美感。