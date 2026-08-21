只辦1團！18天日本極致賞楓深度遊 追尋由北至南的紅葉盛宴

秋天的日本是無數港人心中最夢幻的旅遊勝地，但一般的5天或7天行程，往往只能捕捉到某個地區的片刻楓紅。如果想不留遺憾，一次過把日本由北至南最精華的紅葉景致盡收眼底，味力之旅特別策劃的「日本金秋‧限定賞楓之地深度順序遊18天」絕對是夢幻之選！
長達18天的深度之旅，最大的特色在於「順序賞楓」的巧妙安排。行程精準跟隨紅葉前線的轉紅節奏，由北海道一路向南順序推進，確保大家在最佳時機抵達最美的賞楓名所。從東北秘境的湖光山色開始，漫步於被彩林包圍的溪谷與湖畔，感受大自然的靜謐與震撼；隨後一路南下，造訪關東與中部地區的歷史名剎與紅葉名勝，看著古意盎然的寺廟塔樓在金黃與朱紅的楓葉襯托下，散發出獨特的禪意美感。
旅程將帶大家一覽多個名震天下的大景與隱世勝地，包括親眼觀賞名列「日本三大夜景」的函館山夜景，俯瞰萬家燈火與海岸線交織出的璀璨弧線；走進紅遍社交平台的清津峽隧道，欣賞倒映著四季山彩與幾何光影的「天空之鏡」絕景；造訪日本三景之一、矗立於海上的「嚴島神社」，看著朱紅色的海上大鳥居在秋日晴空與周圍彩林的映襯下，散發出神聖而優雅的古韻。
除了目不暇給的絕景，旅程在放鬆與購物上也下足功夫。沿途安排入住多間優質溫泉旅館，讓大家在結束一天充實的行程後，舒舒服服浸泡在暖呼呼的溫泉中，卸下全身疲勞。旅程尾聲還會帶大家前往熱鬧的大阪購物區，讓你在滿載美麗回憶之餘，也能盡情購物享受在地美食，為整趟深度之旅畫上完美句號。
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<全包價> 日本金秋•限定賞楓之地深度順序遊18天
旅行團編號︰SJD18
出發日期︰9月23日
團費︰$ 33,998/位起
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味力之旅
查詢︰2771 8666