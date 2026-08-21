涼風起行山去！精選全球4大新手友善步道 9月輕鬆走進山海畫卷

圖片來源︰Japan Travel by NAVITIME

隨著9月秋意漸濃，酷熱暑氣逐漸退散，正是踏出戶外、親近大自然的最佳時機。對於平時忙碌於都市、渴望享受山林野趣卻又擔心體力不支的香港人而言，世界各地不少景色絕美的入門級步道正等待探索。以下特別精選4條輕量級行山路線，沿途地勢平緩、配套完善，讓初學者也能輕鬆邁開步伐，飽覽令人屏息的山海勝景。 日本富士山吉田路線 朝聖日本第一神山的經典體驗 若想親身踏上日本第一高峰，富士山最受歡迎的「吉田路線」無疑是新手的首選。9月上旬正值登山季尾聲，氣候微涼宜人。路線由「富士Subaru線五合目」出發，沿途經過古樸的木造山小屋，攀登至六合目安全視野區，便能近距離飽覽火山口地貌與俯瞰富士五湖的壯闊全景。

一般而言，挑戰吉田路線上山需時約6小時，下山則約4小時。為了讓身體有足夠時間適應高山氣候，許多登山者會選擇兩天一夜的節奏，在山屋留宿一宵。特別提醒大家，吉田路線現已實施每日4,000人的入山限制，且每日下午2時至翌日凌晨3時期間，除非已預訂山屋，否則一律禁止入山。此外，入山前必須先於網上預約並繳付4,000日圓通行費，打算前往朝聖的朋友，記得提前預約好行程與山屋！

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瑞士琉森瑞吉山步道 漫步「山巒皇后」俯瞰阿爾卑斯 對於偏愛森林綠意與湖光山色的旅客，歐洲瑞士的「瑞吉山行山路線」(Rigi Panorama Trail)被譽為「山巒皇后」最美的步道。這條路線由瑞吉庫爾姆(Rigi Kulm)山頂延伸至瑞吉卡爾特巴德（Rigi Kaltbad)，沿途多為平緩下坡，極為新手友善。9月時節山風徐徐，行山者可沿著山脊俯瞰湛藍的琉森湖與楚格湖，遠眺阿爾卑斯山脈連綿不絕的雪峰，走累了更可搭乘百年歷史的齒軌列車下山，行程輕鬆又愜意。

圖片來源︰NSW National Parks and Wildlife Service

澳洲悉尼皇家國家公園Coast Track 遠眺太平洋懸崖絕景 喜歡大海與奇岩絕景的登山愛好者，則不能錯過澳洲悉尼皇家國家公園的「Coast Track」精華段(由Otford出發)。9月的南半球正值初春，氣候格外舒適。路線穿越原生桉樹森林與陡峭海崖，沿途可盡情欣賞太平洋的藍天碧海、巨浪拍岸與野生植物生態，隨手一拍都是名信片等級的壯麗大景。