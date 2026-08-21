食玩假期｜香港直達桂林賞秋專列 正值龍脊梯田金秋黃金觀賞期 一次賞稻浪、桂花節、民族風情

適逢重陽假期，食玩假期特別推出「香港直達桂林賞秋高鐵專列」4天純玩團，旅客可直接由香港西九龍站乘坐高鐵輕鬆直達桂林，全程主打純玩不購物及不設自費加遊，並安排入住國際品牌或五星標準酒店，讓大家無拘無束地細品桂林絕美自然風光與濃郁民俗文化。

旅程精彩亮點首推被譽為「世界梯田之冠」的龍脊梯田平安寨，踏入秋收時節，層層疊疊的梯田鋪滿山頭，呈現滿山金黃的震撼景色。行程更走訪桂林城徽象鼻山、遠眺日月雙塔、漫步東西巷與逍遙樓，並乘船遊覽漓江精華段，全方位體驗「山水甲天下」的迷人風采。部分路線更延伸至千年侗寨「程陽八寨」及「盤王界」，讓大家深入體驗長桌宴、傳統鼓陣等難得一見的少數民族盛事。