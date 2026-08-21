由星空楓紅走向極光雪國 永安旅遊呈獻日本與北歐雙重深度奢華遊

無論是追逐斑斕彩林與滿天繁星，抑或是奔赴北極圈體驗浪漫雪國風光，旅行總能為生活帶來無限驚喜。永安旅遊特別推出兩款精選深度行程，帶領大家走進令人心馳神往的夢幻境界，滿足不同心境的旅遊渴望。
希望近距離感受日本秋日魅力的旅客，絕不能錯過「立山黑部、上高地美景6天溫泉之旅」。行程最大特色在於特別安排乘坐日本唯一的雙層高空纜車，於罕有的夜間運行時段登上海拔2,156米的新穗高展望台，在清澈夜空中近距離仰望滿天繁星。旅程更將乘搭6種交通工具深度橫越立山黑部，飽覽楓紅映襯初雪與黑部水壩藍湖交織的絕景。沿途漫步於「神之故鄉」上高地、世界文化遺產白川鄉合掌村、兼六園及平湯瀑布等賞楓名所，並前往牧歌之里觀賞火紅波波草地毯與波斯菊花海，全程入住3晚溫泉酒店，極致放鬆身心。
若想在年末造訪冬日童話世界，「聖誕芬蘭+挪威9天深度遊」則是奢華首選。行程帶大家一次玩轉挪威與芬蘭兩國，大家可乘搭極地觀光破冰船體驗冰海航行，入住特色玻璃酒店躺著等待夢幻北極光出現；更可親身參與挪威北部帝王蟹捕捉之旅並享用鮮美蟹腳大餐。此外，旅程安排哈士奇狗與馴鹿拉雪橇，並深入探訪羅瓦涅米聖誕老人村獲頒北極圈證書，搭配參觀冰雪酒店365、拉努阿動物園及石中教堂，共度極具儀式感的聖誕假期。
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秋季限定~新穗高高空纜車(夜行觀星)立山黑部、上高地美景6天溫泉之旅
旅行團編號︰AJHAS06N
出發日期︰10月27、28、30日
團費︰$ 13,999/位起
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追蹤北極光、活捉帝王蟹、玻璃酒店、破冰船聖誕芬蘭+挪威9天深度遊
旅行團編號︰LCNWG09NB/ LCNWG09NB
出發日期︰12月24、25、26日
團費︰$ 52,499/位起
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永安旅遊 Ⅰ查詢︰2928 8882