由星空楓紅走向極光雪國 永安旅遊呈獻日本與北歐雙重深度奢華遊

希望近距離感受日本秋日魅力的旅客，絕不能錯過「立山黑部、上高地美景6天溫泉之旅」。行程最大特色在於特別安排乘坐日本唯一的雙層高空纜車，於罕有的夜間運行時段登上海拔2,156米的新穗高展望台，在清澈夜空中近距離仰望滿天繁星。旅程更將乘搭6種交通工具深度橫越立山黑部，飽覽楓紅映襯初雪與黑部水壩藍湖交織的絕景。沿途漫步於「神之故鄉」上高地、世界文化遺產白川鄉合掌村、兼六園及平湯瀑布等賞楓名所，並前往牧歌之里觀賞火紅波波草地毯與波斯菊花海，全程入住3晚溫泉酒店，極致放鬆身心。