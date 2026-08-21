壯麗邊疆與江南節日詩意 新華旅遊精選北疆、華東與彩雲之南深度遊

走出熟悉的城市日常，親眼見證大自然的鬼斧神工與名勝古蹟，總能讓人重拾對生活的熱情。新華旅遊精心策劃多條精華路線，帶領大家由壯麗的邊疆奇景一路延伸至浪漫的江南水鄉與彩雲之南，打造一場視覺與心靈的雙重盛宴。

香港航空北疆推廣年．弦美北疆 12天全景推廣團

對壯美大自然懷有無限嚮往的旅客，「香港航空北疆推廣年．弦美北疆12天全景推廣團」無疑是年度不容錯過的重頭戲。行程帶大家走進絕美的喀納斯湖，欣賞湖光山色與晨霧交織的仙境；並探訪「神的自留地」禾木村，感受原始木屋部落的寧靜祥和。旅程更將橫越色彩斑斕的五彩灘與魔鬼城雅丹地貌，搭配直飛航班與舒適安排，讓每位旅客輕鬆飽覽北疆的無限風光。 ……………… 香港航空北疆推廣年．弦美北疆 12天全景推廣團 旅行團編號︰LSHX12SS 保證成團：9月12、19、26日(中秋節)

團費︰EPS優惠價$14,399/位起(原價$17,599起)

團費︰$2,899/位起

雲南【昆明 大理 麗江 香格里拉】純玩8天團

偏愛神秘高原風情與少數民族文化的旅客，則可選擇「雲南昆明、大理、麗江、香格里拉純玩8天團」。行程一次過串聯彩雲之南的精華景點，安排於大理包吉普車及「天空之鏡」由專業攝影師隨行打卡，並於洱海生態廊道乘S灣音樂水吧車微醺聽歌。旅程更貼心包含虎跳峽上下行扶手電梯、雲杉坪往返索道與藍月谷電瓶車，帶大家輕鬆直達玉龍雪山與松贊林寺。全程乘坐「2+1陸地頭等艙」商務巴士並包足13餐，特別升級麗江宮廷御宴，加上無購物承諾，體驗極致舒適。

……………… 雲南【昆明 大理 麗江 香格里拉】純玩8天團 旅行團編號︰LKZA08SP 保證成團：9月3、5、6、7、8、9、10、12、13、16、17、18、19、20、22、23、25、26日(中秋節)、10月6、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22、23、24、27、28、31日 團費︰EPS優惠價$5,299/位起(原價$6,799起)