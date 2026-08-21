尋幽探古賞絕景 新華旅遊「真純玩」 呈獻山西、陝西與山東金秋之旅

歷史與自然交織的深度遊，向來深受不少旅客喜愛。新華旅遊特別呈獻多款雙省與深度純玩行程，帶領大家走進古意盎然的山西、陝西與風景如畫的山東，在舒適節奏中體驗深厚的人文底蘊與絢麗的自然景致。
想一次過走訪兩大文明發源地的旅客，首選「山西．陝西雙省聯遊純玩8天團」。行程將跨越雙省，帶大家漫步於保存完好的平遙古城，感受明清時期的晉商風華；親臨世界八大奇蹟之一的秦始皇兵馬俑，近距離震撼於千人千面的古代雕塑藝術。此外，旅程更會安排造訪壯觀的壺口瀑布，欣賞黃河奔騰不息的磅礴氣勢，以及探訪古都西安的大雁塔與城牆，沉浸於穿越時空的文化饗宴中。
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皇牌推介【山西．陝西】雙省聯遊純玩8天團
旅行團編號︰LXZB08SS
保證成團：9月10、17、24日(中秋節)
團費︰EPS優惠價$5,999/位起(原價$6,499起)
若偏愛山海風光與古典園林，「秋意山東環遊6天純玩團」絕對是節日出遊的明智之選。山東之美在於山海相連與人文薈萃，行程精心策劃走訪五嶽之首的泰山，登高遠眺山巒起伏與雲海奇觀；前往孔子故里曲阜參觀孔廟與孔府，感悟儒家文化精髓；並遊覽「泉城」濟南的趵突泉與大明湖，享受水上園林的悠閒意境，再到青島感受歐陸風情與沿海風光。
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【秋意山東】環遊6天純玩團
旅行團編號︰LTZA06AM
保證成團：9月26日(中秋節)
出發日期：9月至12月
團費︰EPS優惠價$3,999/位起(原價$4,999起)
針對假期有限但渴望深度體驗的旅客，新華旅遊特別推介「山西『真．純玩』6天團」。行程聚焦山西精華景勢，帶大家親臨磅礴的壺口瀑布與探索神奇的雲丘山冰洞奇觀，漫步世界文化遺產平遙古城與素有「王家歸來不看院」美譽的王家大院，更會造訪被譽為「中國死海」的運城鹽湖及關公故鄉運城關帝廟。
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專業推介．山西「真．純玩」6天團
旅行團編號︰LBZB06SS
保證成團：9月24日(中秋節)
快將成團：10月24、31日、11月7、14、21、28日
團費︰$4,749/位起
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新華旅遊 查詢︰2722 2888