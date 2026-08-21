尋幽探古賞絕景 新華旅遊「真純玩」 呈獻山西、陝西與山東金秋之旅

歷史與自然交織的深度遊，向來深受不少旅客喜愛。新華旅遊特別呈獻多款雙省與深度純玩行程，帶領大家走進古意盎然的山西、陝西與風景如畫的山東，在舒適節奏中體驗深厚的人文底蘊與絢麗的自然景致。

皇牌推介【山西．陝西】雙省聯遊 純玩8天團

保證成團：9月10、17、24日(中秋節) 團費︰EPS優惠價$5,999/位起(原價$6,499起)

團費︰EPS優惠價$3,999/位起(原價$4,999起)

團費︰$4,749/位起