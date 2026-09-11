月滿共享養生禮 余仁生陪伴全家歡度中秋 滋補養生迎佳節 團圓時刻健康相伴

中秋佳節除了賞月吃月餅，為家人送上健康祝福才是最暖心的事！余仁生今年以「月滿共享」為主題，推出多款驚喜養生優惠，讓大家輕鬆把健康與美味帶回家。

滴雞精買二送一 陳皮盛宴組合驚喜亮相

想要在節慶期間保持充沛精力，備受好評的原味滴雞精(10包裝)推出買2送1優惠，平均每盒只需$312。產品100%萃取自台灣走地雞精華，蘊含豐富高蛋白質，加熱即飲，極之方便。

今年余仁生更聯乘奇華餅家再度推出榮獲國際Monde Selection金獎認證的陳皮紅豆沙月餅，甘香陳皮搭配清甜紅豆，風味絕佳。「經典原滴滋味組合」只需7折(優惠價$438)即可一次擁有陳皮紅豆沙月餅與原味滴雞精，無論是自用還是送禮都非常得體。若想送贈長輩或重要客戶，貫穿陳皮健脾解膩風味的「珍品陳皮盛宴組合」亦以75折發售(優惠價$1,280)，內含珍品陳皮禮盒、陳皮普洱茶、甘香陳皮鮑魚及月餅，展現心思與體面。