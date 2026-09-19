来都来了！带盒回家吧！ 香港中秋伴手礼攻略 4大月饼新品一次看

每年中秋来香港，除了买传统月饼、蝴蝶酥做伴手礼，不妨考虑超有香港特色的创新口味月饼！今年各大品牌真的很会玩，不只经典流心奶黄，连麻辣牛肉、港式糖水、茶餐厅饮品等都通通做成月饼，口味一个比一个有创意！就算自己吃不下，也要带回去送人尝尝鲜！
1．升级食材打破传统界限
今年美心月饼真的把月饼玩出新花样！全新推出的「麻辣系列」，直接把四川麻辣风味塞进月饼，带来麻辣牛肉月饼和XO酱猪肉月饼，麻辣配上醇厚牛肉及珍贵瑶柱猪肉，香麻惹味，特别适合不爱甜食、又喜欢吃辣的重口味人士！
若想吃精致路线，还有与米芝莲一星餐厅Neighborhood主厨黎子安合作的3款口味，包括流心柚子味芝士月饼、黑松露羊肚菌金华火腿月饼和无花果朱古力月饼，吃月饼也能吃出了高级Fine Dining的仪式感。同时品牌特别推出满满香港情怀的「港风打卡系列」，把香港人熟悉的富豪雪糕车、大坑舞火龙搬上月饼礼盒，港味直接拉满！
2．港式糖水、饮料「装」进月饼
奇华饼家与本地糖水品牌「研香」首度联乘，把港人熟悉的糖水变成月饼！推出麻糬黑芝麻奶皇和麻糬合桃露奶皇两款新作，其中黑芝麻经过8小时慢磨，芝麻香更浓，合桃露则加入奶皇和软糯麻糬，增加烟韧口感。此外，奇华今年还把几款经典茶记饮品融入奶皇月饼，幼滑奶皇馅分别融入港式柠檬茶、丝袜奶茶以及港式鸳鸯风味，无论自己吃还是送给喜欢香港文化的朋友，都很有记忆点！
3．小众本地饼房 怕甜星人至爱
不喜欢传统莲蓉月饼，又怕月饼太甜？可以留意香港本地烘焙品牌Valerie Pastry，今年除了经典流心系列，还一次推出两款新口味。流心咖啡月饼选用Arabica深焙咖啡豆制成咖啡粉，加入饼皮、内馅及流心馅，入口先是浓浓咖啡香，之后才带出流心的醇厚感，尾韵还有咖啡回甘。另一款流心热情果月饼用热情果蓉搭配流心馅及牛油饼皮，突出酸甜果香，对怕腻的人很友好！选择困难症也不用纠结，尊贵月饼八件装一次集齐8款口味，新口味、经典流心及蛋黄蓉通通都有！
4．开心果＋猫山王双重暴击
今年爆红的开心果连月饼都有了！皇玥的软心开心果月饼再升级，采用伊朗A+级开心果，并加入软心开心果酱，咬下去馅心绵滑，坚果香更加集中爆发，一咬即爆香！此外，榴莲控亦是今年的重头戏，全新特浓流心猫山王榴莲月饼选用马来西亚猫山王榴莲，今年进一步增加榴莲果肉含量，切开后流出澎湃流心馅，散发浓郁榴莲果香，隔着屏幕都彷佛闻到了！
同期品牌推出全新「丰盛系列」中秋礼盒，以特别的「一盒三味」概念，把月饼、手工饼食、精品茗茶全部放进同一盒，一家人可以各取所爱，很适合送给长辈或作家庭送礼！
所有相片由品牌官网提供。