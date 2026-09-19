来都来了！带盒回家吧！ 香港中秋伴手礼攻略 4大月饼新品一次看

每年中秋来香港，除了买传统月饼、蝴蝶酥做伴手礼，不妨考虑超有香港特色的创新口味月饼！今年各大品牌真的很会玩，不只经典流心奶黄，连麻辣牛肉、港式糖水、茶餐厅饮品等都通通做成月饼，口味一个比一个有创意！就算自己吃不下，也要带回去送人尝尝鲜！

1．升级食材打破传统界限

今年美心月饼真的把月饼玩出新花样！全新推出的「麻辣系列」，直接把四川麻辣风味塞进月饼，带来麻辣牛肉月饼和XO酱猪肉月饼，麻辣配上醇厚牛肉及珍贵瑶柱猪肉，香麻惹味，特别适合不爱甜食、又喜欢吃辣的重口味人士！