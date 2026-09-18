賞秋正當時 解鎖山東最美秋日版圖 登泰山 看黃河奔海 漫步千年古城與青島海岸

每年秋天，天氣開始轉涼，不少人都會計劃到北方走走，避開暑假的人潮之餘，又可以趕上最舒服的旅遊季節。由9月至11月，山東正值秋色最好的時候，泰山紅葉、黃河候鳥、古城銀杏陸續登場，加上氣溫宜人，特別適合放慢腳步細賞風景。新華旅遊推出「樂享山東8天純玩團」，帶大家走訪泰山、曲阜、黃河入海口及青島等人氣景點，一次感受齊魯大地的秋日魅力。
登臨泰山之巔 感受五嶽獨尊氣魄
來到山東，當然不能錯過被譽為「五嶽之首」的泰山。每逢秋天，山上層林漸漸換上金黃與火紅色彩，放眼望去，山巒、古松與石階交織成一幅氣勢磅礡的秋日畫卷。行程特別安排乘坐景區交通車及纜車登山，輕鬆暢遊南天門、天街及玉皇頂等經典景點，毋須費力徒步。旅程更貼心送上專屬泰山祈福帶，讓大家在登上山巔之際，為家人朋友送上祝福，為旅程留下難忘回憶。
黃河奔向大海 見證河海交匯奇觀
除了泰山，黃河入海口同樣值得一遊。每逢秋季，大批候鳥南下經過黃河口濕地，令這片廣闊濕地變得格外熱鬧。行程安排乘船出海，近距離欣賞黃河與渤海交匯的特殊景觀，黃色河水與藍色海水清晰分開，形成難得一見的畫面。旅程更安排鳥類放飛及餵鳥體驗，讓大家有機會近距離觀賞「海上鴛鴦鍋」，看著成群候鳥在眼前掠過天空的一刻。
漫步古城街巷 尋找千年齊魯韻味
山東不只有泰山和黃河，自古以來亦是中華文化重要發源地之一。旅程特別安排走訪青州古城及曲阜孔廟，感受千年古城風貌。青州古城保存不少古街古巷，充滿濃厚歷史韻味；被譽為「縣級博物館天花板」的青州博物館，更收藏第一甲第一名狀元卷等珍貴館藏。之後前往儒家文化發源地曲阜，走進孔廟參觀大成殿及杏壇，更安排漢服體驗及耳機講解，細味儒家文化對後世的深遠影響。
品味百年啤酒文化 感受青島海岸魅力
來到青島，又怎能不喝一杯青島啤酒？旅程特別安排走進青島啤酒二廠，了解百年品牌歷史，更可無限暢飲鮮釀純生啤酒，感受最地道的青島味道。晚上可到李村步行街自由閒逛，各式特色小吃、水果及手信店林立，最適合邊走邊吃，感受當地生活氣息。行程同時安排遊覽棧橋、中山路、八大關及奧帆中心等青島地標。若於9月至11月期間出發，更可乘坐復古小火車穿梭中華建築園，沿途欣賞蘆葦、楓葉、水杉及粉黛子花交織而成的秋日景色。
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團號：LTZB08SP
團費：港幣$4,299起(原價$5,499起)65歲或以上長者每位可額外再減$100 (適用於持回鄉證港澳居民)
出發日期：9月至12月
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新華旅遊
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