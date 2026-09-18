賞秋正當時 解鎖山東最美秋日版圖 登泰山 看黃河奔海 漫步千年古城與青島海岸

每年秋天，天氣開始轉涼，不少人都會計劃到北方走走，避開暑假的人潮之餘，又可以趕上最舒服的旅遊季節。由9月至11月，山東正值秋色最好的時候，泰山紅葉、黃河候鳥、古城銀杏陸續登場，加上氣溫宜人，特別適合放慢腳步細賞風景。新華旅遊推出「樂享山東8天純玩團」，帶大家走訪泰山、曲阜、黃河入海口及青島等人氣景點，一次感受齊魯大地的秋日魅力。

登臨泰山之巔 感受五嶽獨尊氣魄

來到山東，當然不能錯過被譽為「五嶽之首」的泰山。每逢秋天，山上層林漸漸換上金黃與火紅色彩，放眼望去，山巒、古松與石階交織成一幅氣勢磅礡的秋日畫卷。行程特別安排乘坐景區交通車及纜車登山，輕鬆暢遊南天門、天街及玉皇頂等經典景點，毋須費力徒步。旅程更貼心送上專屬泰山祈福帶，讓大家在登上山巔之際，為家人朋友送上祝福，為旅程留下難忘回憶。