冬日限定風景 奔赴北疆冰雪秘境與東北童話雪國

「冬日北疆伊犁河谷冰雪童話世界8天純玩團」

每當冬季來臨，北方大地便換上一身銀白新裝。有人嚮往新疆藍冰湖泊與遼闊雪原，也有人鍾情東北雪鄉與長白山秘境。今個冬天，新華旅遊精選兩條人氣冰雪路線，帶大家走入最迷人的冬日世界。

走進賽里木湖冬日童話世界

冬天的新疆與夏季呈現截然不同的景致。賽里木湖藍冰奇景、喀拉峻雪原風光，以及白雪覆蓋的天山山脈，構成北疆最迷人的冬日畫面。沒有夏季的人潮，更添幾分寧靜與遼闊。被喻為「大西洋最後一滴眼淚」的賽里木湖，是冬季北疆最具代表性的景觀之一。湖面結冰後，有機會欣賞藍冰、氣泡冰及冰推等季節限定奇景。行程特別安排入住毗鄰賽里木湖景區酒店，方便大家細賞湖區冬日美景；同時遊覽世界地質奇觀獨山子大峽谷，欣賞雪後峽谷風光。