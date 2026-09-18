一年一度熱氣球節登場 橫跨山陽九州四國追逐秋色

日本賞楓路線眾多，但能夠一次橫跨山陽、九州與四國的行程卻不多！味力之旅推出「山陽九州四國全景深度豪歎溫泉遊9天團」，帶大家走訪山陽、九州及四國多個人氣紅葉名所，同時參加一年一度佐賀國際熱氣球節，將秋天最精彩的風景一次收錄。

佐賀國際熱氣球節

熱氣球升空 遇見限定秋色 一年一度的佐賀國際熱氣球節，絕對是今次旅程的一大亮點。不但可以欣賞數十個熱氣球陸續升空，現場亦有熱氣球競技、燈光秀及煙火表演等精彩活動，每年都吸引大批遊客專程到訪。另一個深秋限定景觀則是九重干潟公園的七面草，每到秋季便會由綠轉紅，大片鮮紅色植物沿着海岸伸延，被稱為「海之紅葉」，是九州難得一見的秋日風景。

海面紅葉七面草

伊勢海老會席料理

穿和服漫步古城 品味日本秋日時光 除了賞景，旅程亦特別安排和樂奄和服體驗。大家可以換上和服後漫步武家屋敷及古老街道，感受昔日城下町風情。其後再走訪世界遺產嚴島神社、日本三大名城姬路城，以及祖谷溪、栗林公園、雲仙岳仁田峠、花之丘等人氣景點，沿途以纜車、渡輪等不同交通方式欣賞深秋景色。行程更安排兩晚特色溫泉住宿，以及伊勢海老會席料理、下關河豚御膳、廣島牡蠣及祖谷溪燒魚料理等地方名物。賞景之餘，亦能細味各地特色美食，為這趟日本秋日之旅增添更多回憶。