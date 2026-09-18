秋天出遊 未必只有賞楓一種玩法！

天氣開始轉涼，正是出發旅行的好時候！永安旅遊精選兩條人氣路線，一邊走進日本關西古都，欣賞紅葉與世界遺產交織的秋日風景；另一邊暢遊韓國浦項及釜山，打卡最新人氣景點、主題樂園與海岸列車，感受截然不同的秋日旅程。

叡山紅葉列車 @京阪電車官網

日本美景玩樂5天之旅

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紅葉季限定 關西古都漫遊 每逢紅葉季節，關西總會吸引不少旅客到訪。行程帶大家前往和歌山城及紅葉溪庭園，欣賞紅葉倒映池面的秋日景色；再到世界文化遺產金閣寺及東大寺，看看古建築、小鹿與滿山紅葉互相映襯的季節限定畫面。10月底至11月底出發，更可乘坐叡山紅葉列車穿梭山林之間，一路欣賞兩旁紅葉。旅程同時安排Lalaport、神戶Harborland及Rinku Premium Outlets，既可賞景又可購物。 團費：港幣$5,599起 出發日期：2026年9月至2027年4月

釜山樂天世界

韓國浦項＋釜山6天周遊之旅

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海岸列車 樂天世界一次玩盡 喜歡玩樂和打卡的話，釜山絕對是不錯選擇。旅程除了到訪浦項人氣地標SpaceWalk天空步道、「虎尾岬」迎日廣場及竹島市場外，還會乘坐Blueline Park海岸列車，沿途欣賞海景。喜歡刺激活動的旅客更可暢玩樂天世界Magic Forest及兩次體驗Skyline Luge斜坡滑車。行程亦安排前往Arte Museum沉浸式數碼藝術館、海雲台X the SKY觀景台及甘川洞文化村，把近年釜山最熱門的景點一次玩遍。 團費：港幣$5,199起 出發日期：2026年10月至2027年3月