西班牙節慶尋味滋旅 一次吃盡節慶風味 體驗最地道西班牙

(左起)美麗華集團酒店及服務式公寓總監韋瑞民先生Mr. Alexander Wassermann/西班牙駐廣州總領事館旅游參贊Ms. Teresa Siles Suárez/美麗華旅遊總經理李振庭先生Mr. Alex Lee及西班牙駐香港總領事謝和曦先生Mr. Jesús Gracia互贈榮譽證書。

美麗華旅遊日前聯同西班牙駐香港總領事館、西班牙旅遊局、Rail Europe、Interrail、The Bicester Collection及Qatar Airways假The Mira Hong Kong舉行「西班牙節慶尋味滋旅」發布會，宣布推出全新「西班牙12天節慶尋味滋旅」，帶領旅客透過節慶文化與地道美食，深入認識西班牙不同城市的風土人情。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，很榮幸獲西班牙駐港總領事館及西班牙旅遊局支持，未來將持續推出更多創新旅遊產品，帶領旅客發掘西班牙不一樣的魅力。

配合新行程推出，美麗華旅遊同時舉辦「西班牙旅遊行程設計比賽」，勝出者有機會贏取歐鐵全境火車7日通行證及購物村VIP體驗等獎品。此外，The Mira Hong Kong亦會推出兩晚限定的「西班牙節慶之旅晚宴」，將西班牙四大傳統節慶融入美食及表演體驗。凡報名參加指定西班牙或西葡旅行團，更可獲贈「西班牙節慶之旅晚宴」門票乙張，於9月30日前透過Mira eShop預訂餐券，可尊享85折早鳥優惠。

而來自馬略卡島的米芝蓮星級名廚Santi Taura亦將於10月來港舉行限定客席晚宴，以8道菜嘗味菜譜呈現地道西班牙風味。