金秋東北賞楓首選！ 瀋陽、大連、丹東最美金秋風景全收錄

秋意漸濃，正是出發到東北賞景的好時候。八達旅遊推出「秋醉東北8天純玩團」，由長白山一路玩到大連，帶大家穿梭楓紅滿山的長白山、火紅一片的盤錦紅海灘、中朝邊境風光及大連濱海景色。沿途有山、有海、有歷史、有秋色，每一站都展現東北不同魅力。

來到東北，當然不能錯過長白山。行程暢遊天池、長白瀑布、綠淵潭及聚龍溫泉群等人氣景點，層層秋色與天池美景互相輝映，令人目不暇給。之後前往關門山國家森林公園，欣賞漫山彩葉與山水相融的自然景觀，是不少旅客秋季必到的賞景勝地。

紅海灘、邊境風情與海岸風光

除了山林秋色，行程更會走訪盤錦紅海灘。每年秋季，大片鹼蓬草把濕地染成鮮紅色彩，放眼望去猶如一片紅色海洋，是遼寧最具代表性的景觀之一。其後前往鴨綠江及中朝邊境國門，隔江遠望朝鮮村落及邊境風光；再參觀瀋陽故宮及大帥府，細看東北近代歷史留下的足跡。

壓軸來到素有「北方明珠」之稱的大連，登上白雲雁水蓮花山俯瞰山海景色，再漫步威尼斯水城、俄羅斯風情街及東關街，感受這座海濱城市的另一面。旅程亦安排走進朝鮮族民俗村，體驗當地傳統民居與民俗特色。全程四鑽酒店、升級3晚五鑽住宿，以及多款東北特色美食，讓大家輕鬆享受一趟精彩豐富的東北秋遊之旅。