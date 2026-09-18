秋日限定賞楓之旅 跟着紅葉足跡漫遊山東、江南

10月至11月天氣轉涼，正是北上賞秋的好時候。金途天下精選兩條人氣秋遊路線，一邊欣賞山東滿山紅葉與古城風光，一邊感受江南梧桐大道與大閘蟹季節的獨有魅力，各有不同玩法。

山東青島6天直航純玩團

山東青島6天直航純玩團

HKJN06P 深秋時節，山東迎來一年之中最迷人的季節。行程先後帶大家走訪紅葉谷、青州石門坊及青島八大關等賞葉名所，登上五嶽之首泰山，欣賞滿山秋色；同時遊覽黑虎泉、尼山聖境及明水古城，感受齊魯文化魅力。旅程亦安排參觀青島啤酒二廠，品嘗禦膳宴、孔府宴、大鍋蒸海鮮及青島風味等特色美食，更會4晚入住五星標準酒店，輕鬆享受山東深秋之旅。 團費：港幣$4,399起 已成團：10月27日；11月3、7、9及11日

楓染江南6天直航純玩團

楓染江南6天直航純玩團

HKNJ06P／HONJ06P 秋天的江南同樣令人著迷！行程精選中國四大賞楓勝地之一的天平山，以及長廣溪濕地公園等人氣賞秋景點，更會走訪美齡宮、梧桐大道及武康路，欣賞金黃梧桐鋪滿街道的浪漫景色。旅客亦可乘船暢遊沙家浜蘆葦蕩，感受江南水鄉風情。美食方面特別安排金秋大閘蟹宴，每位可享兩隻大閘蟹，配上太湖三白宴、鹽水鴨風味及蘇幫菜等地道美食，全程入住五星標準酒店，盡享江南秋色與舌尖滋味。 團費：港幣$3,999起 已成團：10月27、30日；11月7、9、11、14、17、21、24及27日