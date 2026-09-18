今個秋天跟着紅葉去旅行！ 日本韓國4大人氣賞楓地圖

每年10月至11月，都是日本及韓國最迷人的季節。從北海道山谷到東京古寺，從首爾近郊到濟州最高峰，紅葉逐漸把大地染成紅、橙、金黃交錯的色彩。無論想泡溫泉、漫步古寺，還是走進韓劇般的浪漫場景，以下4個人氣賞楓地點都值得加入秋季旅行清單。

每年9月底至10月初，大雪山總是率先換上秋裝，因此成為北海道最具人氣的賞楓地之一。乘搭黑岳纜車上山，沿途盡是紅、黃、橙色交織而成的山林景色。下山後可漫步層雲峽溫泉街，再到銀河瀑布及流星瀑布走走。想慢慢欣賞秋色的話，不妨在山谷裡住上一晚，別有一番風味！

位於東京世田谷區的豪德寺，是著名招財貓寺廟。每逢深秋，寺內楓葉漸漸染紅，白色招財貓與紅葉同框的畫面成為不少旅客必拍風景。相比東京其他熱門賞楓景點，豪德寺遊人不算太多，多了一份難得的寧靜，也是近年人氣不斷上升的小眾賞楓地。

【韓國｜南怡島】韓劇場景裡的浪漫秋景

距離首爾約一小時車程的南怡島，是不少韓國人和遊客秋天必到的賞楓地。登島方式亦相當特別，除了搭乘渡輪，還可以挑戰飛索，由高空直達島上，從另一角度欣賞湖景。沿着林蔭步道慢慢散步，腳下鋪滿落葉，湖畔景色與秋色互相映襯，是許多人心中的韓國秋天代表。

前往方法：乘地鐵至上鳳站或新內站，再轉乘京春線至加平站。