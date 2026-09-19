中秋赴港新玩法！ 「中秋韩流嘉年华」登陆中环街市 一站式解锁韩味盛宴

这个中秋假期来港旅游，除了欣赏维港两岸的浪漫夜景与传统灯会外，还有全新的潮流打卡好去处！由韩国农水产食品流通公社香港支社与香港韩人商工会联合举办的「中秋韩流嘉年华 K-Festival」，将于9月21日至27日一连七天强势登场。活动全场免费入场，主办方包下三级历史建筑中环街市的地台至二楼共三层空间，将韩国传统中秋节庆的欢乐氛围、顶级韩式美食、潮流美妆以及限定夜生活派对完整搬到香港。 星级大厨惊喜现身 品尝黑白大厨同款神级美味

三层楼全景式沉浸体验 从韩妆潮流吃到夜生活派对 为了给大家带来丰富的玩乐体验，中环街市的三层区域各自打造了不同主题的互动空间。位于地下的主舞台与酒吧区每日轮番上演精彩的K-Pop舞蹈与韩国传统文化表演，周三、五、六晚上更特别邀请到知名酒吧客席调酒师驻场，调制风味独特的韩式特调；一楼的美妆区汇聚了多家韩国优质美妆品牌的快闪店，提供免费护肤咨询与美妆大师班，让大家在逛街的同时轻松掌握最新韩妆趋势；二楼的市集区则集结了各式各样的韩国经典美食与节庆小吃，试食与购物两不误。

限定「满月派对」高能来袭 拉满节日情绪价值 为了将中秋佳节的热烈气氛推向最高潮，嘉年华还将于9月25日（星期五）傍晚6时30分至9时隆重推出焦点活动「满月派对」。届时现场将设有专属舞台进行高能表演，并提供专属的美酒佳肴搭配体验，现场更会即时派发限定礼品，让大家在香江之畔深切感受韩国「秋夕」团圆的欢庆魅力。