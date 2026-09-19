一秒穿越进漫画世界！ 《Look Back 蓦然回首》 真人版电影展 强势登陆海港城 直接把期待值拉满

对于各位热爱动漫与电影的朋友来说，今年9月的香港又多了一个绝对不能错过的「神仙打卡点」！由鬼才漫画家藤本树原作改编、日本国宝级名导是枝裕和执导的《Look Back 蓦然回首》真人版电影，即将于9月17日在港澳震撼上映。而由羚邦娱乐主办的《Look Back 蓦然回首》真人版电影展览，已于9月5日至27日在尖沙咀海港城美术馆抢先免费开展。这场全港独家展览能让大家近距离感受青春与梦想的冲击，绝对是这个初秋赴港旅游的必冲朝圣热点！ 阵容强强联手 是枝裕和镜头下的藤本树世界

原作动画曾荣获报知电影动画作品赏及日本电影学院奖最佳动画，改编自藤本树笔下火爆全网的同名漫画。而真人版电影更是邀请到了凭借《小偷家族》斩获康城影展最高荣誉「金棕榈奖」的名导是枝裕和亲自操刀，包办执导、编剧与剪辑。电影未上映便已成功入围第83届威尼斯影展「主竞赛单元」，角逐最高荣誉金狮奖，艺术含金量直接封神。 在主演阵容方面，曾在Netflix热门剧集《舞伎家的料理人》中表现亮眼的两位日本新生代实力派女星出口夏希与莳田彩珠再度与是枝导演合作，分别饰演双主角藤野与京本。故事讲述两位因对漫画抱有纯粹热情而结缘的少女，共同走过长达13年深刻动人的成长岁月。

沉浸式还原经典场景 珍贵剧照与手稿一次看个够 在展览中，粉丝们能瞬间「穿越」到电影与漫画的平行世界之中。展览现场精选展示了超过15幅首度在港曝光的珍贵电影剧照，以及导演与两位女主角的个人肖像，将是枝裕和导演细腻的人物塑造与光影美学展现得淋漓尽致。 除了视觉效果震撼的剧照墙之外，展览还惊喜还原了戏中两位女主角藤野与京本绘画的四格漫画作品，并现场重现了电影中极具象征意义的学校书桌经典场景。大家可以亲身体验主角们并肩创作、精进画功的青春岁月，随手一拍都是质感拉满的文青大片，发朋友圈或小红书绝对能轻松收获满屏点赞。

跨文化艺术联乘 现场解锁专属四格漫画创作乐趣 为了让展览更具在地文化魅力，主办方特别邀请了五位香港本地知名漫画家与插画师，包括Pen So、麦东记（Don Mak）、KIU、张小踏（StepC.）以及月巴氏。五位艺术家以电影标志性的四格漫画形式，各自演绎出他们心目中独一无二的《Look Back 蓦然回首》，呈现出极具冲击力的跨文化艺术碰撞。 看完全场精美作品若感到手痒，展览现场还贴心准备了「电影特别版四格漫画纸」。每位入场观众都可以即场发挥天马行空的想像力，亲手挥毫画出属于自己的专属四格漫画，零距离感受漫画创作带来的纯粹快乐与疗愈感，带走一份独一无二的纪念礼物。