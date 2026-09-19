演戏家族倾力打造音乐剧《玉良》 从出身寒微到登上艺术殿堂 呈现潘玉良传奇一生

中国首位女西洋画家，生于清末民初，出身寒微的潘玉良，不单父母早亡，更被好赌的舅舅卖到清楼为婢，幸获安徽芜湖海关监督潘赞化为她赎身，更让她学文识字。凭积极学习，她不单成为上海美术专科学校的首批女学生，更远赴欧洲留学及进修，其画作融合了中西艺术风格特色，凭「铁线」技法惊艳国际画坛，晚年居于法国，她从未停止创作，最终创作了逾四千幅作品留传后世。

为将潘玉良的传奇故事带给香港人，让观众得到启发，演戏家族继去年4月将其故事改编成音乐剧《玉良》作阶段演出后，将于9月19及20日带来获国家艺术基金资助，制作规模更大的音乐剧《玉良》，更成为中华文化节的重点节目。让观众更深刻认识玉良如何「以铁线的悠韧融贯中西 以自洽的态度自立于世」。演戏家族艺术监制姚润敏（Mandy）指，剧团一直喜欢创作「人的故事」，而当初在创作《玉良》时，全因驻团作曲家黄旨颖（Cynthia）的想法。

创作画家题材剧作 展现潘玉良坚毅人生 「我一直想做关于画家题材的音乐剧，就像美国音乐剧大师Stephen Sondheim的作品《Sunday in the Park of George》。」黄旨颖指当时因要生小朋友，深感女性要兼顾工作和家庭的不容易，因此想创作女画家的故事，最终她被潘玉良的传奇故事吸引，因此提议Mandy创作以潘玉良为主角的音乐剧。除了上网搜寻她的故事，还参考了《画魂》的电影和电视剧。剧团和编剧们在创作《玉良》时耗费大量时间商讨故事的切入点和应选取那些值得保留的内容，务求将这位历史人物不同时期的遭遇，以及她的性格等完美呈现于舞台上。

与安徽博物院合作 带观众认识潘玉良 Mandy补充指，除了主角和故事题材外，团队还要选择写那些配角、用甚么表演形式、制作方向等，希望最后作品能引起台前幕后以及观众共鸣。为了创作《玉良》，团队更前往潘玉良的故乡安徽搜集资料，更邀请安徽博物院（收藏最多潘玉良作品的博物馆）作为此剧的制作顾问，协助考证历史资料。节目将分为两部分，于音乐剧演出前场地会先安排约半小时画展，根据此剧内容展出部分潘玉良的画作（复制品），让观众可走进她的创作世界，然后再欣赏音乐剧，透过这些画作及此剧认识潘玉良，如何在当年透过坚毅努力，克服困难、偏见和压力，成为享誉中外的西洋画家，甚至在法国巴黎亦有一广场近日以潘玉良命名，足可见其艺术成就斐然。

黄旨颖则因应此剧内容，创作了14首原创音乐，并融合了中西方的音乐元素，如用琵琶代表潘玉良于中国的生活，以手风琴代表她于法国留学和进修。并借用了30秒的巴洛克风格音乐，代表潘玉良和其作品进入罗浮宫这个西方艺术殿堂。是次创作的音乐主要环绕「救赎」这一主题，大致可分为「寻求救赎」、「自我救赎」及「参与救赎」，以表达潘玉良生命的3个不同阶段。于音乐的划分，前期会尽量采用中国的音乐和曲调，代表她于中国的生活，中期则以西方音乐，代表她到了外地的新鲜感，而后期则以中西融合的音乐，代表她的生活及融贯中西的画作风格。

资料丰富有利作词 此剧作词唐家颖因对绘画和潘玉良的人生并不熟悉，故于作词前原本担心会很困难。没想到了真正创作时，因为资料很丰富，故在作词时并不算艰苦，只需搜寻合适的词汇形容画作及绘画技巧，已可用广东话完成填词工作。「当要形容画作时，因已有很多画面于脑海中出现，故只需填上合适形容词已足够，毋须再不停构思新的词句。」