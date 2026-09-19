成年人来港怎么过中秋？ 6大维港Rooftop Bar推荐 边微醺边赏月

想拍出与众不同的中秋打卡照，不一定要上山。香港不少高空酒吧都拥有无遮蔽维港景观，入夜后月色、海景和城市灯光同框，随手一拍都很出片。今年中秋，不妨用一杯鸡尾酒开启出属于你的港式夜晚！
港岛篇：
SKYE Roofbar and Brasserie
• 营业时间：周一至周日（中午12时至凌晨1时）
• 位置：柏宁饭店27楼（铜锣湾告士打道310号）
• 前往方法：港铁铜锣湾站E出口，步行约5分钟
位于柏宁饭店27楼的SKYE，是香港人气Rooftop Bar之一，坐拥维港至北角开扬景观。酒吧以香港街道为灵感的特色调酒亦相当有话题性，例如Java Road及Gloucester Road，两款调酒将香港城市记忆融入杯中，卖相与风味同样吸睛。
啜 SipSip
• 营业时间：周一至周日（下午3时至凌晨3时）
• 位置：冠贸商业大厦25楼（天后电气道108号）
• 前往方法：港铁天后站A2出口，步行约4分钟
啜SìpSip较有本地人私藏酒吧的感觉，高楼露台可远眺维港景色。推荐加入辣椒元素的Hottie "làmèi 辣妹"，入口带微辛香；Espresso TeaTini则将咖啡与港式奶茶结合，充满香港特色。
Top Town
• 营业时间：周一至周四（下午3时至凌晨12时）｜周五、六（下午3时至凌晨2时）｜周日（全日休息）
• 位置：中环士丹利街28号31楼
• 前往方法：港铁中环站D2出口，步行约3分钟
隐藏于中环核心地段的Top Town，是不少年轻人收藏的人气高空酒吧。 31楼露天平台坐拥繁华城市景观，每逢周一至周三下午5时至9时更推出低至港币$10鸡尾酒优惠，性价比极高。
九龙篇：
Red Sugar
• 营业时间：周一至周四、日、公众假期（下午4时至凌晨12时）｜周五、六、公众假期前夕（下午4时至凌晨1时）
• 位置：香港嘉里酒店7楼（红磡红鸾道38号）
• 前往方法：港铁黄埔站C6出口，步行约6分钟
坐拥270度维港景观的Red Sugar，是赏月小酌的热门选择。酒吧全新推出粤式风味鸡尾酒系列「流」，包括春、冬、梅、竹等酒款，将铁观音、咸梅、花雕酒等元素融入调酒之中。
OZONE
• 营业时间：周一至周五（下午4时至凌晨1时）｜周六（下午2时至凌晨1时）｜周日（中午12时至凌晨12时）｜公众假期（下午2时至凌晨12时）
• 位置：环球贸易广场ICC香港丽思卡尔顿酒店118楼（九龙柯士甸道西1号）
• 前往方法：港铁九龙站C1出口，步行约6分钟
位于118楼的OZONE是香港最具代表性的高空酒吧之一，近400米高空视野将维港景色尽收眼底。推荐经典Whiskey Sour，酸甜比例刚刚好、口感顺滑。
Eyebar
• 营业时间：周一至周日（下午3时至凌晨12时）
• 位置：iSQUARE国际广场30楼3001号铺（尖沙咀弥敦道63号）
• 前往方法：港铁尖沙咀站H出口，步行约3分钟
相比其他维港酒吧，Eyebar算是隐藏版选择。除了超过180度维港景观，招牌鸡尾酒Suzie Wrong亦相当吸睛，以红梅风味为主调，更配上可带走的旗袍造型酒杯，充满老香港风情。