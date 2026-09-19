成年人来港怎么过中秋？ 6大维港Rooftop Bar推荐 边微醺边赏月

想拍出与众不同的中秋打卡照，不一定要上山。香港不少高空酒吧都拥有无遮蔽维港景观，入夜后月色、海景和城市灯光同框，随手一拍都很出片。今年中秋，不妨用一杯鸡尾酒开启出属于你的港式夜晚！ 港岛篇： SKYE Roofbar and Brasserie • 营业时间：周一至周日（中午12时至凌晨1时） • 位置：柏宁饭店27楼（铜锣湾告士打道310号） • 前往方法：港铁铜锣湾站E出口，步行约5分钟 位于柏宁饭店27楼的SKYE，是香港人气Rooftop Bar之一，坐拥维港至北角开扬景观。酒吧以香港街道为灵感的特色调酒亦相当有话题性，例如Java Road及Gloucester Road，两款调酒将香港城市记忆融入杯中，卖相与风味同样吸睛。

啜 SipSip • 营业时间：周一至周日（下午3时至凌晨3时） • 位置：冠贸商业大厦25楼（天后电气道108号） • 前往方法：港铁天后站A2出口，步行约4分钟 啜SìpSip较有本地人私藏酒吧的感觉，高楼露台可远眺维港景色。推荐加入辣椒元素的Hottie "làmèi 辣妹"，入口带微辛香；Espresso TeaTini则将咖啡与港式奶茶结合，充满香港特色。

Top Town • 营业时间：周一至周四（下午3时至凌晨12时）｜周五、六（下午3时至凌晨2时）｜周日（全日休息） • 位置：中环士丹利街28号31楼 • 前往方法：港铁中环站D2出口，步行约3分钟 隐藏于中环核心地段的Top Town，是不少年轻人收藏的人气高空酒吧。 31楼露天平台坐拥繁华城市景观，每逢周一至周三下午5时至9时更推出低至港币$10鸡尾酒优惠，性价比极高。

九龙篇： Red Sugar • 营业时间：周一至周四、日、公众假期（下午4时至凌晨12时）｜周五、六、公众假期前夕（下午4时至凌晨1时） • 位置：香港嘉里酒店7楼（红磡红鸾道38号） • 前往方法：港铁黄埔站C6出口，步行约6分钟 坐拥270度维港景观的Red Sugar，是赏月小酌的热门选择。酒吧全新推出粤式风味鸡尾酒系列「流」，包括春、冬、梅、竹等酒款，将铁观音、咸梅、花雕酒等元素融入调酒之中。

OZONE • 营业时间：周一至周五（下午4时至凌晨1时）｜周六（下午2时至凌晨1时）｜周日（中午12时至凌晨12时）｜公众假期（下午2时至凌晨12时） • 位置：环球贸易广场ICC香港丽思卡尔顿酒店118楼（九龙柯士甸道西1号） • 前往方法：港铁九龙站C1出口，步行约6分钟 位于118楼的OZONE是香港最具代表性的高空酒吧之一，近400米高空视野将维港景色尽收眼底。推荐经典Whiskey Sour，酸甜比例刚刚好、口感顺滑。