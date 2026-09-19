熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
特刊
出版：2026-Sep-19 07:30
更新：2026-Sep-19 07:30

只在香港！中秋庆「团圆」 维园国际中秋彩灯汇 沉浸式饱览跨地域+非遗艺术

分享：
20260917nghk 旅發局國際中秋綵燈匯啟動儀式 13

高达八米的巨型主题彩灯「树影流光」。

2026年的中秋节刚巧是星期五，来香港放一个小假期，感受灯映香江的独有魅力就最适合不过！今年香港旅游发展局（旅发局）扩大中秋盛事规模，首次在维多利亚公园（维园）举办大型「国际中秋彩灯汇」。活动以「团圆」为主题，汇聚来自20个国家及地区的国际特色彩灯、逾千年历史的国家级非物质文化遗产南京秦淮灯，以及香港地道手工灯笼。只在香港，沉浸式体验世界各式璀璨灯影之中！

逾1,700年历史南京秦淮灯艺

最瞩目的必定是位于维园正门、高达八米的巨型主题彩灯「树影流光」！旅发局特别邀请南京秦淮彩灯制作团队，为是次彩灯汇量身订造四组别具心思的巨型南京秦淮灯。逾1,700年历史的南京秦淮灯艺，被列入国家级非物质文化遗产名录，作品以香港标志性的大榕树为设计灵感，旅客及市民可穿梭于璀璨的榕树灯影之间，抬头细赏以彩色纱布黏贴而成的树冠。

20260917nghk 旅發局國際中秋綵燈匯啟動儀式 35

世界彩灯大街汇聚超过3千盏来自20个国家及地区的特色彩灯。

世界彩灯大街感受异国风情

走进「世界彩灯大街」，会被超过3千盏来自20个国家及地区的特色彩灯包围：韩国晋州丝绸灯笼、巴西七彩拼布灯笼、波兰「洛维奇」剪纸工艺彩灯应有尽有。漫步其中，氛围感直接拉满，分分钟拍出绝美大片！

20260917nghk 旅發局國際中秋綵燈匯啟動儀式 22 20260917nghk 旅發局國際中秋綵燈匯啟動儀式 28

经典港风手扎花灯

在公园的小山丘凉亭处，挂满了逾400盏玉兔、杨桃和金鱼等经典港式手扎花灯，宛如复刻元朗大桥街市「灯笼街」的地道港风场景。

20260917nghk 旅發局國際中秋綵燈匯啟動儀式 08 20260917nghk 旅發局國際中秋綵燈匯啟動儀式 38

「国际中秋彩灯汇」活动详情

地点：香港岛铜锣湾兴发街1号维多利亚公园

日期：9月17至27日

亮灯时间：下午6时30分至晚上11时

（9月25日中秋节正日将延长亮灯至午夜12时）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務