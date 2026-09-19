只在香港！中秋庆「团圆」 维园国际中秋彩灯汇 沉浸式饱览跨地域+非遗艺术

2026年的中秋节刚巧是星期五，来香港放一个小假期，感受灯映香江的独有魅力就最适合不过！今年香港旅游发展局（旅发局）扩大中秋盛事规模，首次在维多利亚公园（维园）举办大型「国际中秋彩灯汇」。活动以「团圆」为主题，汇聚来自20个国家及地区的国际特色彩灯、逾千年历史的国家级非物质文化遗产南京秦淮灯，以及香港地道手工灯笼。只在香港，沉浸式体验世界各式璀璨灯影之中！

逾1,700年历史南京秦淮灯艺

最瞩目的必定是位于维园正门、高达八米的巨型主题彩灯「树影流光」！旅发局特别邀请南京秦淮彩灯制作团队，为是次彩灯汇量身订造四组别具心思的巨型南京秦淮灯。逾1,700年历史的南京秦淮灯艺，被列入国家级非物质文化遗产名录，作品以香港标志性的大榕树为设计灵感，旅客及市民可穿梭于璀璨的榕树灯影之间，抬头细赏以彩色纱布黏贴而成的树冠。