中秋来香港追灯海！ 蓝屋花灯节、利东街千盏宫灯、 香港公园彩灯会 3大赏灯地标一次打卡

如果中秋期间来香港，记得别只安排白天行程！每年中秋前后，香港的夜晚总会变得特别热闹，不少地标都会换上节日新装。比起商场打卡位，这些地方更能感受到香港独有的中秋氛围。趁着中秋与国庆假期来港，不妨留一个晚上，看看香港最浪漫的秋夜。

1. 湾仔蓝屋花灯节

相比热门商场的节日灯饰，蓝屋花灯节多了一份老香港的人情味。今年适逢蓝屋建筑群活化十周年，蓝屋及周边社区亮起超过700个手绘花灯，不少更由插画家和街坊共同创作。部分花灯高挂于唐楼外墙，部分则设于街角和巷弄之间，走进社区便能近距离打卡。当夜幕降临，花灯点亮整个历史街区，特别有中秋过节气氛。但要提醒大家，蓝屋至今仍有居民居住，前往赏灯打卡时不妨放轻脚步、降低声量。