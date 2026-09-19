中秋来香港追灯海！ 蓝屋花灯节、利东街千盏宫灯、 香港公园彩灯会 3大赏灯地标一次打卡

如果中秋期间来香港，记得别只安排白天行程！每年中秋前后，香港的夜晚总会变得特别热闹，不少地标都会换上节日新装。比起商场打卡位，这些地方更能感受到香港独有的中秋氛围。趁着中秋与国庆假期来港，不妨留一个晚上，看看香港最浪漫的秋夜。
1. 湾仔蓝屋花灯节
相比热门商场的节日灯饰，蓝屋花灯节多了一份老香港的人情味。今年适逢蓝屋建筑群活化十周年，蓝屋及周边社区亮起超过700个手绘花灯，不少更由插画家和街坊共同创作。部分花灯高挂于唐楼外墙，部分则设于街角和巷弄之间，走进社区便能近距离打卡。当夜幕降临，花灯点亮整个历史街区，特别有中秋过节气氛。但要提醒大家，蓝屋至今仍有居民居住，前往赏灯打卡时不妨放轻脚步、降低声量。
赏灯期：即日起至10月14日
亮灯时间：下午6时至晚上9时30分
地址：湾仔石水渠街72、72A、74、74A号、景星街8号、庆云街2-8号蓝屋建筑群及附近社区街铺
2. 利东街
每年中秋，利东街都是不少旅客的必去打卡地。今年《彩灯．迎月》活动再度回归，超过800盏宫灯高挂在200米长的林荫大道上，首次加入剪纸艺术设计，把嫦娥奔月、玉兔捣药等中秋故事，以及一家人团聚赏月的温馨画面呈现在灯饰之中。入夜后整条街化身梦幻灯海，气氛感直接拉满。中秋正日更有18米长LED火龙巡游登场，结合传统舞火龙文化与现代灯光效果，是每年最受欢迎的中秋活动之一。
赏灯期：即日起至10月19日
亮灯时间：下午5时至晚上11时
地址：湾仔利东街
3. 香港公园 中秋彩灯会
相比利东街的热闹气氛，香港公园更多了一份悠闲。每年中秋前后，香港公园会设置不同主题灯组及特色彩灯，花灯散落在园林、水池和步道之间，晚上亮灯后特别有节日气氛。不少香港人都会带着家人来散步赏灯，摄影爱好者亦喜欢趁着亮灯后来取景，随手便能拍到充满节日感的照片。
赏灯期：中秋节前后举行
亮灯时间：约下午6时30分至晚上11时
地址：中环红棉路19号