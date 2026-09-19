怀念哥哥！！ 必去沙田文化博物馆 「继续宠爱・张国荣70诞辰・纪念展」

「Thanks! Thanks! Thanks! Thanks! 张国荣！谁能代替你地位！」于刚过去的9月12日是一代巨星，「哥哥」张国荣的70岁诞辰，喜欢粤语流行曲，并且是哥哥粉丝的家人们，来香港时千别错过去现正于沙田文化博物馆举行的「继续宠爱・张国荣70诞辰・纪念展」朝圣，一同重温哥哥的巨星风采！！

「继续宠爱・张国荣70诞辰・纪念展」现正于沙田文化博物馆举行，各位「哥迷」万勿错过！

纪念展由香港的康乐及文化事务署主办，沙田文化博物馆筹划，并由金牌经纪人陈淑芬担任策展人，而「哥哥」的挚爱唐鹤德先生更借出部分哥哥的私人珍藏作展品，绝对难得一见。