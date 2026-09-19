怀念哥哥！！ 必去沙田文化博物馆 「继续宠爱・张国荣70诞辰・纪念展」

「Thanks! Thanks! Thanks! Thanks! 张国荣！谁能代替你地位！」于刚过去的9月12日是一代巨星，「哥哥」张国荣的70岁诞辰，喜欢粤语流行曲，并且是哥哥粉丝的家人们，来香港时千别错过去现正于沙田文化博物馆举行的「继续宠爱・张国荣70诞辰・纪念展」朝圣，一同重温哥哥的巨星风采！！
「继续宠爱・张国荣70诞辰・纪念展」现正于沙田文化博物馆举行，各位「哥迷」万勿错过！
纪念展由香港的康乐及文化事务署主办，沙田文化博物馆筹划，并由金牌经纪人陈淑芬担任策展人，而「哥哥」的挚爱唐鹤德先生更借出部分哥哥的私人珍藏作展品，绝对难得一见。
今次的展品共有超过300件，除了包括哥哥于音乐和电影两大领域的相闗展品外，如他的精选唱片、CD，以及所获的奖项等，还有他在舞台上曾穿着的服饰、剧照和电影海报、受访的杂志等。更首度重置他故居的部分场景，场内更精心安排了多媒体节目及打卡位，家人们当然要去打卡，一同怀愐这位超级巨星。
张国荣70岁诞辰纪念展
日期：即日起至2027年5月10日
地点：香港文化博物馆一楼专题展览馆五
地址：香港新界沙田文林路1号
入场：免费
香港知专设计学院「风华70 • 设计共鸣 哥哥纪念展」 多幅张国荣珍藏照片首度公开展出
想继续向哥哥致敬，大家还可以提前网上预约，去香港知专设计学院（HKDI）与香港专业摄影师公会合办「风华70•设计共鸣 哥哥纪念展」。展览由HKDI时装及形象设计学系策划，透过珍贵历史影像以及沉浸式展览体验等，带大家回顾香港流行文化的创意精神与时代风貌。更首度公开多幅由本地及海外摄影师于八、九十年代拍摄的张国荣珍藏照片，重现香港流行文化的重要时刻。
展览设有三大主题展区，涵盖首次公开的张国荣珍藏照片、结合经典展品与美学元素的沉浸式互动体验，以及HKDI学生的设计作品及限量纪念黑胶唱片，透过不同媒介展现张国荣的艺术成就及其对香港流行文化的深远影响。主展区展出由香港摄影师赖家兴（Fanco LAI）、辜沧石（Jonny KOO）、何小黑（Lewis HO）、黄永熹（Sam WONG），及韩国摄影师金亨宣（Hyung S. KIM）提供的珍贵收藏，包括他们于八十、九十年代为张国荣拍摄的即影即有、底片及经典印相作品，其中大部分均为首次公开展出。展览同时展出来自HKDI传意设计、数码媒体，以及时装及形象设计等学系学生的创作成果。
项目亦获得科技品牌vivo支持，借出最新智能手机，让学生运用前沿数码影像技术记录参加工作坊的创作过程，并拍摄以张国荣经典歌曲为灵感的影像作品。从传统菲林到数码影像，体验不同年代影像创作媒介的演变与发展，展现创意与科技的融合。
「风华70•设计共鸣 哥哥纪念展」（免费参观–需提前网上预约）
展览日期：即日起至2026年11月15日
展览时间：早上10时至晚上7时
地址：香港新界将军澳景岭路3号香港知专设计学院
网上预约：https://bit.ly/3SBNjA0
查询详情：[email protected]