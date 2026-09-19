体验香港最具代表性民俗活动

中秋佳节，在香港除了赏月和吃月饼，其实还有一样超级吸睛震撼的传统民俗盛会可以参与！这就是拥有140多年历史，已被列入国家级非物质文化遗产名录的大坑舞火龙，将会有长达67米、插满上万支香火的草龙，烟雾缭绕，香气扑鼻。伴随着隆隆的锣鼓声，火龙在狭窄的街道中灵动穿梭，火花四溅，健儿们的呐喊声与观众的欢呼声交织在一起，带来热浪与震撼并存的视觉与听觉盛宴。对于宝子们而言，在香港过中秋，如果没有看过大坑舞火龙，就实在是错失一个亿，就听小编一次!来深入感受传统文化与港岛社区温情之美、体验一个截然不同的中秋夜。

缘何而起 一条客家古村的 避疫传奇 大坑舞火龙的历史可追溯至1880年，大坑末，当时的大坑还是客家渔村。相传在当年农历八月，一场强烈台风袭击了大坑村，随后村内爆发了严重的瘟疫，许多村民不幸丧生，全村陷入恐慌。 村中长老获神明梦中指点，得知需在中秋节前后连续三夜（农历八月十四至十六），舞动插满线香的草龙绕村巡游，并沿途燃放爆竹，以硫磺烟雾驱散瘴气。村民们依计行事，全村老少齐心协力舞动火龙，不久后，村内的瘟疫果然奇迹般地平息了。自此，这项祈求驱灾避祸、合境平安的仪式便世代相传，成为大坑村每年中秋最神圣的年度盛事。

岁月沉淀百年坚守背后的文化密码 时代变迁，昔日的客家渔村如今早已演变成高楼林立、文青小店与特色餐厅聚集的时尚社区，但舞火龙这项传统却经历了百年风雨，前些年更因为疫情而停办三年，所以每一年能有机会继续参与亦是难得的机会，而且传统习俗活动能否薪火相传，非常考验活动的持续性及参与度，舞火龙能在公众视野中延续多年，有赖市民愿意持续参与。 要知道全条火龙重达数百公斤，每晚需要近300名健儿轮番接力，全村几代人共同参与，老一辈传授扎龙手艺，年轻人扛起龙身奋力挥汗，孩童则举着火龙灯在队伍前引路。 而且直到今天，火龙依然坚持采用最传统的工艺打造，以珍珠草和藤枝扎成龙骨，龙眼则由手电筒精妙制作。从农历七月的「扎龙」、巡游前的「开光点睛」，到巡游中的各类阵式，再到最后将火龙送入大海或焚化的「送龙（飞龙在天）」仪式，每一个细节都严格遵循传统，展现了香港人对非物质文化遗产的敬畏与坚守。