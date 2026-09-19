吃完正餐 当然要吃宵夜糖水！

在香港吃完晚饭就没地方可去？早早回酒店休息实在太亏了！香港的糖水店可是很有看头的哦！介绍给大家这四家，从米其林推荐的百年老字号、本地人私藏的街巷老店，到人气爆棚的台式甜品巨头，一应俱全。让大家知道香港的糖水真的是别具一格，绝对是甜品控们不可错过哦！
鲜芋仙Meet Fresh
源自台湾台中的鲜芋仙，他们的「传统古早味」真的没在开玩笑，将传统的台式甜品精致化并推向国际。店家最知名的莫过于手作芋圆与地瓜圆，标榜严选天然食材制作，口感极Q弹。菜单主要分为四大系列：以滑嫩仙草冻配上黑糖沙冰的「仙草系列」、绵密豆花搭配古早味糖水的「豆花系列」、以香浓芋泥与芋圆为主的「芋圆系列」，以及夏季大受欢迎的各式刨冰与台式手摇饮品，是年轻族群与台式甜品爱好者的首选。
分店地址：
铜锣湾登龙街18号V Point地下1号铺
太古太古城道18号太古城中心1楼148号铺
尖沙咀弥敦道132号 Mira Place 1 2楼206号铺
新蒲岗太子道东638号Mikiki地下G03C号铺
东涌达东路20号东荟城名店仓6楼604号铺 (戏院同层)
地茂馆甜品Tei Mau Koon
想吃港式老字号糖水？就不要错过从1990起座落于九龙城的地茂馆，多年来一直秉持着对传统工艺的坚持，店内的生磨糖水皆采用古法工序制作，绝非使用现成粉末调配。其最具招牌的生磨黑芝麻糊，质地极致滑顺、香气浓郁，甜度控制得恰到好处，每一口都能感受生磨芝麻的真材实料；而蛋白杏仁茶则选用优质南北杏生磨提取杏汁，再加入新鲜蛋白，口感绵密且带着优雅的生磨杏仁香气。地茂馆凭借始终如一的高水准，成为无数香港人糖水之选。分店地址：
九龙城福佬村道47号地下（总店）
将军澳广场1-036铺
宝琳新都城中心三期地下G05铺
时代广场北翼地下43铺
淘大商场三期G281铺
好运中心3106铺
甜悦joyful dessertlab_hk
作为深耕社区的甜品店，甜悦以高CP值与多元化的选择在街坊与甜品控之间累积了优良口碑。
菜单完美融合了传统港式糖水与当代创新甜品，满足不同年龄层的需求。传统中式糖水核桃糊，煮得绵密到位、甜而不腻；而在新式港式甜品方面，店家更是下足功夫，其芒果产品全部选用菲律宾吕宋芒，经典款式之一的多芒小丸子层次丰富，一直大受欢迎，甜悦凭借亲民的价格以及份量十足的配料，成为日常想来一碗甜品时的绝佳去处。
分店地址：
旺角花园街11A地铺
大埔广场地下58号铺
观塘康宁道32号地下
将军澳中心B1楼B16号铺
佳佳甜品KaiKai Dessert
这一间对于游客而言绝对不陌生，就是创立于1979年的佳佳甜品，是香港佐敦区极具传奇色彩的老字号，更是连续多年荣获「米芝莲必比登推介（Bib Gourmand）」的平民美食代表。一直坚持只做纯粹的传统中式糖水，凭借严谨的选材与繁复的工序赢得声誉。招牌的「芝麻糊」浓稠顺滑，黑芝麻香气在口中久久不散；「宁波姜汁汤圆」辣香扑鼻且能暖胃，搭配皮薄陷满的宁波芝麻汤丸，咬下瞬间芝麻馅流溢而出，堪称一绝。即便贵为米芝莲推荐名店，佳佳依然维持着极其平民的价格，每日吸引大批本地市民与海外游客慕名排队。
分店地址：
佐敦白加士街113-115号
旺角花园街1＆2号
铜锣湾骆克道472号
荃湾沙咀道209号