吃完正餐 当然要吃宵夜糖水！

在香港吃完晚饭就没地方可去？早早回酒店休息实在太亏了！香港的糖水店可是很有看头的哦！介绍给大家这四家，从米其林推荐的百年老字号、本地人私藏的街巷老店，到人气爆棚的台式甜品巨头，一应俱全。让大家知道香港的糖水真的是别具一格，绝对是甜品控们不可错过哦！

鲜芋仙Meet Fresh

源自台湾台中的鲜芋仙，他们的「传统古早味」真的没在开玩笑，将传统的台式甜品精致化并推向国际。店家最知名的莫过于手作芋圆与地瓜圆，标榜严选天然食材制作，口感极Q弹。菜单主要分为四大系列：以滑嫩仙草冻配上黑糖沙冰的「仙草系列」、绵密豆花搭配古早味糖水的「豆花系列」、以香浓芋泥与芋圆为主的「芋圆系列」，以及夏季大受欢迎的各式刨冰与台式手摇饮品，是年轻族群与台式甜品爱好者的首选。