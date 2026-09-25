發揮植物固醇威力 讓你簡單掌握健康

倍樂醇®全新包裝登場，秉持全新"Simple, Proven, Tasty" "滋味植萃．健康醇享"概念，不單健康好味，更有助穩定膽固醇，讓你簡單掌握健康，生活更有力量。 你的護心守門員 心臟健康向來是本港都市人最關注的議題之一，而高膽固醇正是關鍵隱患。據衛生署調查顯示，本港每兩位成人中，就有一位正關注或正面對血脂問題1。都市人外食頻繁，要在繁忙生活中維持理想血脂，不妨從飲食源頭開始做起。植物固醇一直是備受健康人士推崇的護心良品，善用獲醫學界認可的天然植物固醇充當腸道的「護心守門員」，可為輕鬆且可持續的護心策略。

營養師Vivian Chu

植物固醇：壞膽固醇的天然剋星 植物固醇天然存在於豆類、堅果、全穀類及蔬果中，主要負責維持植物細胞構造。註冊營養師Vivian解釋，其分子結構與膽固醇極為相似，能於腸道內與膽固醇產生結構競爭，搶先被包裹並扣住膽固醇。由於植物固醇無法被身體吸收，因此會連同被扣住的膽固醇一同排出體外。另外，植物固醇能於腸道形成防衛線，阻隔腸道吸收膽固醇，有效穩定血液中的壞膽固醇水平，發揮了雙重阻截作用。 歐洲心臟病學會及美國心臟協會臨床實證指出，每日攝取約1.5-2.4克植物固醇並持續3週，可有效穩定壞膽固醇（LDL）水平約 7- 10.5%2-5，且不影響好膽固醇。同時美國心臟協會亦發出健康指引，將植物固醇列為飲食治療的有效選擇，建議關注血脂及心血管健康人士每日補充2克植物固醇，以進一步預防心血管疾病5。

為何單靠日常飲食難以達標？ Vivian提醒天然食物中的植物固醇濃度較低，一般均衡飲食每日僅能攝取1-2%的植物固醇建議攝取量。若要單靠吃日常食物補足2克有效劑量，每天需進食約5公斤西蘭花6或1,400粒杏仁6。這不僅在現實中難以做到，吃下大量堅果更會額外攝取脂肪及熱量，未降血脂反而先攝入過多熱量。 想要長遠有效穩定血脂與膽固醇，註冊營養師Vivian建議，平日飲食應盡量以少油少鹽、高纖低脂為主，多選擇全穀五穀類，並以每日攝取25克膳食纖維及2克植物固醇為目標。對於關注血脂人士或經常外食的人士，除了多吃天然高纖食物外，適量搭配植物固醇補充品補充每日所需，無疑是現代人更輕鬆持之以恆的護心策略。

倍樂醇全新包裝 繼續助你穩定膽固醇 擁有30年降醇經驗，來自芬蘭的倍樂醇®，早於1995年已推出含植物固醇成分產品，並於2013年在香港正式推出可幫助穩定膽固醇的倍樂醇®乳酪飲品，每支含2克植物固醇，成分天然，可安全食用。 倍樂醇®有原味、草莓、藍莓和杏梅蜜桃4款口味，當中原味及杏梅蜜桃是無添加糖。臨床實證每日1支，只需連飲3星期便有助穩定膽固醇水平及維持心臟健康 。已有逾80個臨床驗證，飲用倍樂醇®有助穩定膽固醇水平7。倍樂醇®已獲超過20個國家和地區數以百萬計消費者信任。建議可跟餐或餐後飲用，令植物固醇阻隔膽固醇吸收，以達最佳穩定膽固醇效果。需注意倍樂醇®乳酪飲品或不適合懷孕或哺乳婦女，以及五歲以下兒童飲用，食用前應先諮詢醫生意見。

全新包裝倍樂醇®乳酪飲品，已於各大超市包括百佳、惠康、SOGO、AEON、city'super、一田Yata、Market Place等及HKTVmall有售。大家更可下載倍樂醇APP，登記成為會員，儲積分換禮品！ 官網：https://www.benecol.com.hk/ 1. 衛生署《人口健康調查》報告 https://www.chp.gov.hk/tc/features/37474.html 2. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/1/111/5556353?login=false 3. 2023 Foods fortified with plant sterols and stanols https://www.gezondheidsraad.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2023/02/07/achtergronddocument-foods-fortified-with-plant-sterols-and-stanols/K-Background-doc-Plant-sterols-and-stanols_DDG-for-people-with-ASCVD.pdf 4. Heart UK https://www.heartuk.org.uk/four-cholesterol-lowering-foods/sterols-and-stanols 5. Effect of plant sterols on the lipid profile of patients with hypercholesterolaemia. Randomised, experimental study https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3180270/ 6. USDA https://fdc.nal.usda.gov/ ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570127/table/lipid_diet_cardiov.T.plant_sterol_and_st/ 7. The EFSA Journa （ l 2008 ） 825, 1-13. Plant stanol ester and blood cholesterol. The EFSA Journa （ l 2009 ） 1175, 1-9. Plant Stanols and Plant Sterols and Blood LDL-Cholesterol “ 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。 ”

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