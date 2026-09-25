倍樂醇換新裝 好味依舊 健康在你手

於2013年在香港正式推出可幫助穩定膽固醇的倍樂醇®乳酪飲品，已更換全新包裝登場，引入全新“Simple, Proven, Tasty”「滋味植萃．健康醇享」概念，繼續助大家簡單掌握健康。來自芬蘭的倍樂醇®，已有30年降醇專業經驗。每支倍樂醇®乳酪飲品均含有源自植物，成分天然，可安全食用的植物固醇。由於植物固醇的結構與膽固醇相似，已有80多個臨床驗證指攝取植物固醇後，能阻擋人體的膽固醇吸收，有助穩定膽固醇水平1，而且所有倍樂醇®乳酪飲品都添加維他命B1，進一步強化護心功效，適合素食者飲用。時至今日，倍樂醇已得到超過20個國家數以百萬計消費者的信任。

倍樂醇®乳酪飲品除了無添加糖的原味和杏梅蜜桃味外，還有草莓及藍莓合共4款口味。臨床證實每日只需1支，連續飲用3星期後便有助穩定膽固醇及維持心臟健康。建議可跟餐或餐後飲用，令植物固醇得以阻隔膽固醇吸收，從而達致最佳降醇效果。(倍樂醇®乳酪飲品或不適合懷孕或哺乳婦女和五歲以下兒童飲用，在使用前應先諮詢醫生意見。)