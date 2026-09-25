提高意識預防心血管問題 Don't Miss a Beat守護心臟健康

世界心臟聯盟將每年9月29日定為「世界心臟日」，以提醒公眾關注心血管健康，保持良好習慣以預防心血管疾病。今年世界心臟日將繼續推動「Don't Miss a Beat」（不要錯過每一次心跳）的主題，以教育大家及早識別心血管疾病，減低因病情惡化致命的機會。

由於許多心臟病的早期症狀並不明顯，或與其他病的症狀相似，故十分容易被忽略或被合理化。其實大多數因心血管疾病導致的死亡病例，都可以透過預防或妥善控制風險因素而避免，如定期測量血壓、血糖及血脂，以便及早預防。以及保持定期運動，如18歲以上人士每星期進行最少150分鐘或以上中等強度帶氧運動(如走路及社交舞)，或最少75分鐘或以上高等強度帶氧運動(如單車及跑步)。