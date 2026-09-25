提高意識預防心血管問題 Don't Miss a Beat守護心臟健康

世界心臟聯盟將每年9月29日定為「世界心臟日」，以提醒公眾關注心血管健康，保持良好習慣以預防心血管疾病。今年世界心臟日將繼續推動「Don't Miss a Beat」（不要錯過每一次心跳）的主題，以教育大家及早識別心血管疾病，減低因病情惡化致命的機會。
由於許多心臟病的早期症狀並不明顯，或與其他病的症狀相似，故十分容易被忽略或被合理化。其實大多數因心血管疾病導致的死亡病例，都可以透過預防或妥善控制風險因素而避免，如定期測量血壓、血糖及血脂，以便及早預防。以及保持定期運動，如18歲以上人士每星期進行最少150分鐘或以上中等強度帶氧運動(如走路及社交舞)，或最少75分鐘或以上高等強度帶氧運動(如單車及跑步)。
建立良好習慣 預防心血管疾病
配合健康飲食計劃，包括少油、少糖及少鹽，避免加工及含反式脂肪食品，以幫助控制血脂及血壓。並要多吃蔬果及全榖類食物，以攝取足夠纖維及維他命。亦宜多食用奧米加3或植物油，以攝取優質脂肪。戒煙、戒酒，以及保持充足睡眠，亦有助心血管保持健康。同時，亦要管理壓力，有助減低心臟的工作量及負荷，預防心血管問題。
為響應「世界心臟日」，香港心臟專科學院將於2027年1月10日於香港科學園舉辦「健心跑」活動，分別設10公里、3公里、親子接力及寵物行等組別供市民參加。
今年「健心跑」以「學識心肺復甦法 拯救生命你有法」為主題。學院並會舉辦賽前訓練工作坊、公眾問卷及心臟健康講座，詳情：https://worldheartdayrun.hk