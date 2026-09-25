秋季銀杏限定巴士團$438起 漫步連南黃金杏林 盡享粵菜食神蛇羹盛宴

秋風送爽，正是賞楓觀銀杏與品嘗秋季時令滋補美食的大好時節！想在周末來一趟高性價比的短途輕旅行，八達旅遊特別為大家推出「秋季銀杏限定巴士團(風光線)3天純玩團」，平日會場限定價只需超值$438起！不單全程純玩無購物，更能一站式滿足親近大自然與大快朵頤的雙重渴望，無疑是今秋出遊的不二之選。

漫步黃金杏林風光 體驗清遠在地人文風情

這趟3天行程主打秋日絕美自然風光與在地人文風貌，當中會帶領大家親臨廣東秋日熱門打卡勝地「連南石漠公園」，漫步於被金黃銀杏葉鋪滿的浪漫杏林之中，感受秋意濃濃的詩意景緻。除了打卡黃金杏林，行程亦特別安排走訪充滿煙火氣的「陽山集市」，讓大家漫遊清遠在地墟市，親身體驗熱鬧非凡的鄉村集市氣氛，採購特色土特產；同時更安排了悠閒的魚水遊船體驗，讓旅客在清澈的水面上泛舟，欣賞兩岸如畫的山水風光。