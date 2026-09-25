金途天下東北三省8天純玩團 暢遊長白山與童話雪鄉 現場報名最高減$300

想要感受極致的夢幻冰雪世界，金途天下的「東北三省、長白山、雪鄉、冰雪大世界8天純玩團」絕對是冬日出遊首選！行程由香港領隊隨團出發，全包景點門票，無自費、無購物，讓大家輕鬆享受純玩假期。
盡覽東北三大冰雪奇觀 打卡網紅漂流與歷史名勝
旅程將帶大家走進宛如童話世界的「中國雪鄉」，漫步於被厚雪覆蓋的木棧道上，親眼目睹可愛圓潤的「蘑菇雪屋」；隨後前往以耗資28億重金打造而聞名的哈爾濱「冰雪大世界」，在夜幕低垂時欣賞晶瑩剔透、美輪美奐的巨型冰雕藝術與光影交織奇景。行程亦會特別登臨「長白山北景區」，帶領大家遠眺神秘壯麗的天池奇觀。
除了經典地標，行程更安排體驗魔幻感十足的「長白山魔界網紅漂流」，讓大家在霧氣繚繞的林海雪原中順流而下；漫步松江中路觀賞銀裝素裹的霧凇奇景；同時亦會走訪瀋陽故宮、清昭陵及哈爾濱中央大街等歷史名勝，兼具自然奇觀與厚重的關外文化底蘊。
升級6晚五星住宿體驗 現場報名即享限時特惠
行程在住宿安排上亦極盡心思，全程特別升級6晚入住當地五星級標準酒店，當中更包含1晚體驗東北特色的「雪鄉精品火炕民宿」，以及1晚入住「長白山溫泉酒店」，讓大家在遊玩整天後能浸泡優質溫泉洗去疲勞。每位隨團旅客更可獲贈帽子、圍巾及專業滑雪手套等防寒三寶用品，貼心周到。
東北三省、長白山、雪鄉、冰雪大世界8天純玩團
旅行團編號︰HKSY08P
出發日期：12月27、30日，1月3、6、8、10、13、14、15、17、20、27日
團費︰$8,599 /位起
金途天下
展位︰5B-E36/E38
電話熱線：2138 6166