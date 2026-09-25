金途天下東北三省8天純玩團 暢遊長白山與童話雪鄉 現場報名最高減$300

想要感受極致的夢幻冰雪世界，金途天下的「東北三省、長白山、雪鄉、冰雪大世界8天純玩團」絕對是冬日出遊首選！行程由香港領隊隨團出發，全包景點門票，無自費、無購物，讓大家輕鬆享受純玩假期。



盡覽東北三大冰雪奇觀 打卡網紅漂流與歷史名勝

旅程將帶大家走進宛如童話世界的「中國雪鄉」，漫步於被厚雪覆蓋的木棧道上，親眼目睹可愛圓潤的「蘑菇雪屋」；隨後前往以耗資28億重金打造而聞名的哈爾濱「冰雪大世界」，在夜幕低垂時欣賞晶瑩剔透、美輪美奐的巨型冰雕藝術與光影交織奇景。行程亦會特別登臨「長白山北景區」，帶領大家遠眺神秘壯麗的天池奇觀。