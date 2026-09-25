美麗華旅遊感謝祭震撼登場！ 長線團獨家激減高達$12,000 郵輪買一送一

長線深度遊 最高狂減$12,000 歐美中東性價比爆表
全線南美團最高狂減$12,000；全線東非團減$5,000；美國、加拿大及墨西哥團減$3,000；澳洲、紐西蘭及沙特阿拉伯團減$1,000。此外，精選中長線旅行團同樣極具吸引力，例如「阿布扎比、杜拜7天團」會場價只需$4,999起(原價$12,999)；「土耳其精選9天遊」折後亦低至$4,999起(原價$9,999)；歐洲線如「東歐8/10天精選團」由原價$14,900起大幅劈價至$6,500起；「意大利7/10/11天深度之旅」亦僅需$7,699起(原價$16,999起)，絕對是圓夢圓歐美遊的最佳契機。
多人同行越多人減越多 郵輪船票驚喜買一送一
歐洲團4人報名全單額外再減$4,000、5人減$5,000，10人同行全單更可額外減$10,000！喜愛慢活度假的旅客，更不能錯過「郵輪專區」的限定優惠：指定郵輪船票推出震撼「買一送一」；部分指定船票更隨船贈送高達US$550的船上消費額，指定郵輪團最高再減$700！
日韓短線全面回饋 限時搶購
全線日本團最高勁減$1,000，泰國、台灣、韓國、越南、馬來西亞及馬爾代夫等東南亞熱門路線亦一律減$300。
阿布扎比、杜拜7天團
旅行團編號︰GDJY07
團費︰$4,999/位起(會場價)
土耳其精選9天遊
旅行團編號︰GTMF09
團費︰$4,999/位起(會場價)
東歐8/10天精選團
旅行團編號︰EECA08/10
團費︰$6,500/位起(會場價)
意大利7/10/11天深度之旅
旅行團編號︰EWII07/EWSI10/EWII11/EWIA11
團費︰$7,699/位起(會場價)
美麗華旅遊
展位：5C-J01