美麗華旅遊感謝祭震撼登場！ 長線團獨家激減高達$12,000 郵輪買一送一

長線深度遊 最高狂減$12,000 歐美中東性價比爆表

全線南美團最高狂減$12,000；全線東非團減$5,000；美國、加拿大及墨西哥團減$3,000；澳洲、紐西蘭及沙特阿拉伯團減$1,000。此外，精選中長線旅行團同樣極具吸引力，例如「阿布扎比、杜拜7天團」會場價只需$4,999起(原價$12,999)；「土耳其精選9天遊」折後亦低至$4,999起(原價$9,999)；歐洲線如「東歐8/10天精選團」由原價$14,900起大幅劈價至$6,500起；「意大利7/10/11天深度之旅」亦僅需$7,699起(原價$16,999起)，絕對是圓夢圓歐美遊的最佳契機。

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