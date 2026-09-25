食玩假期會場限定震撼激減 長線最高勁減$10,000 日韓廣東省享買一送一

廣東省短線買一送一 低至$199起暢遊大灣區

「中山2天純玩團」折後每位只需$199起(原價$399起)；「廣州3天純玩團」折後每位亦僅需$449起(原價$899起)。此外，美食團如「尋味順德大閘蟹2天」更破天荒勁減$200至$499起，特別升級入住2026年全新開業的順德戴斯溫德姆酒店；「順德名廚推薦美食2天」亦同享$499起會場價，包品嘗米芝蓮及黑珍珠雙認證名菜。

日韓長線買一送一 破冰船冬日燈祭勁減$3,000

「北海道破冰船冬日限定燈祭6天團」會場價由$12,899起勁減$3,000至$9,899起。多款精選路線亦設買一送一，包括「東京冬日追櫻5天團」折後每位$5,599起(原價$11,199起)；「韓國京畿道烏耳島賞花5天團」折後更低至每位$1,999起(原價$3,999起)。