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特刊
出版：2026-Sep-25 04:00
更新：2026-Sep-25 04:00

食玩假期會場限定震撼激減 長線最高勁減$10,000 日韓廣東省享買一送一

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食玩假期會場限定震撼激減 長線最高勁減$10,000 日韓廣東省享買一送一

食玩假期會場限定震撼激減 長線最高勁減$10,000 日韓廣東省享買一送一

廣東省短線買一送一 低至$199起暢遊大灣區

「中山2天純玩團」折後每位只需$199起(原價$399起)；「廣州3天純玩團」折後每位亦僅需$449起(原價$899起)。此外，美食團如「尋味順德大閘蟹2天」更破天荒勁減$200至$499起，特別升級入住2026年全新開業的順德戴斯溫德姆酒店；「順德名廚推薦美食2天」亦同享$499起會場價，包品嘗米芝蓮及黑珍珠雙認證名菜。

日韓長線買一送一 破冰船冬日燈祭勁減$3,000

「北海道破冰船冬日限定燈祭6天團」會場價由$12,899起勁減$3,000至$9,899起。多款精選路線亦設買一送一，包括「東京冬日追櫻5天團」折後每位$5,599起(原價$11,199起)；「韓國京畿道烏耳島賞花5天團」折後更低至每位$1,999起(原價$3,999起)。

中國長線及歐美深度遊 最高狂減$10,000

「土耳其10天」與「比德荷8天」推出買一送一，折後每位分別只需$5,699起及$6,699起；「瑞士10天深度遊」勁減$6,000至$18,999起；而「南美四國21天深度團」更直降$10,000，會場價$119,999起即可圓夢。

中山2天純玩團

旅行團編號︰CHS2621-2D

團費︰$199/位起(會場折後價)

廣州3天純玩團

旅行團編號︰CHS3386-3D

團費︰$449/位起(會場折後價)

尋味順德3大美食品金秋大閘蟹2天

旅行團編號︰CHS2635-2D

團費︰$499/位起(會場折後價)

順德名廚推薦美食2天

旅行團編號︰CHS2576-2D

團費︰$499/位起(會場折後價)

北海道破冰船冬日限定燈祭6天團

旅行團編號︰JSWX06

團費︰$9,899/位起(會場折後價)

日本東京冬日追櫻5天團

旅行團編號︰JTAS-5D

團費︰$5,599/位起(會場折後價)

韓國京畿道烏耳島秋日賞花5天團

旅行團編號︰KSBD01-5D

團費︰$1,999/位起(會場折後價)

土耳其10天優惠團

旅行團編號︰ITTS-10D

團費︰$5,699/位起(會場折後價)

比利時、德國、荷蘭超值8天團

旅行團編號︰EWBR-8D

團費︰$6,699/位起(會場折後價)

瑞士10天深度遊

旅行團編號︰EWSW-10D

團費︰$18,999/位起(會場折後價)

南美四國21天團

旅行團編號︰USRG-21D

團費︰$119,999/位起(會場折後價)

食玩假期

展位：5C-J51

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