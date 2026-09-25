關鍵旅遊「昆明號」獨家啟航 9天一站式解鎖滇東西南秘境

關鍵旅遊特別推出「純玩•昆明號專列 環遊滇東西南全景9天之旅」，以極具特色的高品質旅遊列車為載體，帶大家以最優雅、放鬆的方式，一次過橫跨昆明、騰沖、普洱、西雙版納、紅河蒙自及建水等滇東西南經典與秘境景點，展開一趟結合鐵路美景與在地文化的奇妙之旅。
移動高級酒店私人管理 尊享雙國際品牌奢華住宿
本次行程的最大亮點，莫過於搭乘獨具特色的「昆明號」旅遊專列。列車宛如移動的高級酒店，每房特設私人管理服務，讓旅客在移動過程中盡享尊榮與貼心照顧。行程特別安排4晚入住專列，車上更會不定時舉辦充滿在地風情的特色表演節目。此外，住宿品質同樣極致升級，特別安排一晚入住國際品牌「昆明古滇皇冠假日酒店」或同級，以及一晚「西雙版納希爾頓花園酒店」或同級，讓整趟旅程在探索自然與人文之餘，也能享受頂級的住宿體驗。
深入古鎮火山與地熱博物館 打卡咖啡生態線與熱帶雨林
這趟9天的旅程將深入騰沖的人文地質奇觀，造訪擁有千年歷史的茶馬古道僑鄉「和順古鎮」，漫步於古色古香的青石板古巷，感受歲月沉澱的寧靜；隨後前往著名的「熱海風景區」，包門票與電瓶車輕鬆走進這座天然地熱博物館，親眼目睹溫泉沸泉噴湧的蔚為奇觀。
行程特別帶領旅客親身品鑑享譽國際的雲南精品咖啡，感受從豆到杯的濃郁香氣。深入西雙版納感受熱帶雨林的生機勃勃，體會莊嚴祥和的南傳佛教文化。而在紅河蒙自與建水這條滇南古城中，旅客將能踏足充滿法式浪漫與歷史滄桑感的「蒙自碧色寨」，以及感受大自然鬼斧神工的「建水燕子洞」，將歷史遺跡與自然奇景盡收眼底。
純玩•昆明號專列環遊滇東西南全景 蒙自碧色寨 建水燕子洞 普洱 西雙版納 奇妙之旅 9天
團號︰KL-YNAG09 團費︰$9,799/位起(4人同遊再減$800)
出發日期：10月17日，12月19、28日
關鍵旅遊
展位：5C-J15
查詢熱線：2320 3333