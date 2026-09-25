朝聖夢幻雪鄉與彩雲之南 新華旅遊會場限定優惠 每位最多省$1,250

新華旅遊於本次博覽會特別針對香港人最喜愛的雲南秘境與北國冬日雪景，強勢推出兩款極具吸引力的熱門純玩行程，並推出會場獨家限定震撼折扣，每位最高可享即時扣減高達$1,250！



彩雲之南深度純玩8天會場價$5,949起

對於偏愛神秘雲南風情與少數民族文化的香港旅客而言，「雲南【昆明 大理 麗江 香格里拉】純玩8天團」絕對是不可錯過的經典之選。該行程原價為$6,999起，凡於博覽會現場報名，即可享有會場限定優惠價$5,949起，直接為每位旅客省下$1,050。

行程精心安排一次過串聯彩雲之南最富特色的四大精華名勝。旅客可漫步於古色古香的大理古城與麗江古城，感受石板小巷中的歲月沉澱與悠閒步調；隨後一路向北深入神秘的香格里拉，走訪被譽為「小布達拉宮」的松贊林寺，以及擁有純淨湖泊與原始森林的普達措國家公園，在高原淨土中洗滌身心。整趟旅程堅持不設指定購物點，並嚴選在地特色風味餐與舒適住宿，讓旅客能心無旁騖地沉浸於雲南的壯麗山河與文化底蘊中。