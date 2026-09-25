朝聖夢幻雪鄉與彩雲之南 新華旅遊會場限定優惠 每位最多省$1,250

新華旅遊於本次博覽會特別針對香港人最喜愛的雲南秘境與北國冬日雪景，強勢推出兩款極具吸引力的熱門純玩行程，並推出會場獨家限定震撼折扣，每位最高可享即時扣減高達$1,250！
彩雲之南深度純玩8天會場價$5,949起
對於偏愛神秘雲南風情與少數民族文化的香港旅客而言，「雲南【昆明 大理 麗江 香格里拉】純玩8天團」絕對是不可錯過的經典之選。該行程原價為$6,999起，凡於博覽會現場報名，即可享有會場限定優惠價$5,949起，直接為每位旅客省下$1,050。
行程精心安排一次過串聯彩雲之南最富特色的四大精華名勝。旅客可漫步於古色古香的大理古城與麗江古城，感受石板小巷中的歲月沉澱與悠閒步調；隨後一路向北深入神秘的香格里拉，走訪被譽為「小布達拉宮」的松贊林寺，以及擁有純淨湖泊與原始森林的普達措國家公園，在高原淨土中洗滌身心。整趟旅程堅持不設指定購物點，並嚴選在地特色風味餐與舒適住宿，讓旅客能心無旁騖地沉浸於雲南的壯麗山河與文化底蘊中。
雲南【昆明 大理 麗江 香格里拉】純玩8天團
旅行團編號︰LKZA08SP
團費︰$5,949/位起(會場價)(原價︰$6,999/位起）
夢幻雪鄉與霧凇奇觀 長白山8天會場價$11,249起
若希望提早鎖定一趟夢幻的北國踏雪之旅，特別推薦「『東北夢幻雪鄉、霧凇奇觀』長白山風景區8天純玩團」。該行程原價$12,499起，會場獨家特惠價只需$11,249起，每位大幅勁減$1,250，優惠力度相當震撼。這條路線專為渴望親眼目睹童話冰雪世界的旅客度身訂造。行程將帶領大家踏足銀裝素裹的「中國雪鄉」，親眼欣賞如蘑菇般可愛的天然積雪與夜幕下燈火輝煌的夢幻雪景；並深入國家5A級的長白山風景區，遠眺雄偉壯麗的天池奇觀與奔騰不息的冰雪瀑布。此外，行程更特別安排捕捉極具詩意、玉樹瓊枝般的吉林霧凇奇觀，全方位呈現東北大地的冰雪浪漫與豪邁風采，是秋冬季節賞雪、玩雪的極致享受。
「夢幻雪鄉、霧凇奇觀」長白山風景區8天純玩團
旅行團編號︰LRHC08SS
團費︰$11,249/位起(會場價) (原價︰$12,499/位起）
新華旅遊
展位：5C-K29