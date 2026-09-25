味力之旅會場限定大激減！ 現場報名即享會場價 最高勁減$1,000

「味力之旅」今年特別推出震撼全城的「會場限定優惠」，凡於9月25日至27日展覽期間現場報名指定精選行程，即可直接享有會場限定價，折扣高達每位最高勁減$1,000！
日韓超值價$1,499起 玩盡雪國與紅葉
本次博覽會最受矚目的高性價比之選，首推「韓國吃喝玩樂5天團」，原價$1,999，會場價$1,499起！行程帶大家暢遊大關嶺羊群牧場親親小綿羊，以及於Blue Canyon體驗天然溫泉與玩雪樂趣。「韓國全州麗水紅葉5天團」會場價亦只需$1,699起，包乘坐「冬柏列車」欣賞山茶花海與紅葉。若追求極致奢華的日本度假體驗，「兵庫、岡山、廣島、山口、鳥取、京都、大阪、和歌山深度豪華12天」會場價由原價$22,888減至$21,888起；而「北海道賞樹冰、放天燈深度豪華10天」亦享會場價$22,888起，帶大家搭乘破冰船與體驗破冰溫泉。
韓國吃喝玩樂5天團
旅行團編號︰SKW05
出發日期：12月2、4、9、11、16、18日
團費︰$1,499/位起(會場價)
韓國全州麗水紅葉5天團
旅行團編號︰SKL05
出發日期：11月17、19、24、26日，12月1、3、8日
團費︰$1,699/位起(會場價)
兵庫、岡山、廣島、山口、鳥取、京都、大阪、和歌山深度豪華12天
旅行團編號︰SJS12
出發日期：12月2、4、9、11、16、18日
團費︰$21,888/位起(會場價)
北海道賞樹冰、放天燈深度豪華10天
旅行團編號︰SJW10
出發日期：2月1日
團費︰$22,888/位起(會場價)
東南亞全包無自費 峴港5天$2,899起
「峴港巨手托橋巴拿山豪華美食5天」會場價只需$2,899，4晚連住5星標準酒店，並包含巴拿山纜車與FANTASY PARK門票。此外，「大馬吉隆坡6天」會場價$2,999起；「馬爾代夫7天」會場價$11,499起。
峴港巨手托橋巴拿山豪華美食5天
旅行團編號︰SVS05X
出發日期：11月3、17、24日，12月3日
團費︰$2,899/位起(會場價)
大馬吉隆坡6天
旅行團編號︰SMD06
出發日期：1月6日、2月14日
團費︰$2,999/位起(會場價)
馬爾代夫7天
旅行團編號︰SMM07
出發日期：11月21日、2月23日、3月19日
團費︰$11,499/位起(會場價)
味力之旅
展位：5C-K16