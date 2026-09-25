味力之旅會場限定大激減！ 現場報名即享會場價 最高勁減$1,000

「味力之旅」今年特別推出震撼全城的「會場限定優惠」，凡於9月25日至27日展覽期間現場報名指定精選行程，即可直接享有會場限定價，折扣高達每位最高勁減$1,000！



日韓超值價$1,499起 玩盡雪國與紅葉

本次博覽會最受矚目的高性價比之選，首推「韓國吃喝玩樂5天團」，原價$1,999，會場價$1,499起！行程帶大家暢遊大關嶺羊群牧場親親小綿羊，以及於Blue Canyon體驗天然溫泉與玩雪樂趣。「韓國全州麗水紅葉5天團」會場價亦只需$1,699起，包乘坐「冬柏列車」欣賞山茶花海與紅葉。若追求極致奢華的日本度假體驗，「兵庫、岡山、廣島、山口、鳥取、京都、大阪、和歌山深度豪華12天」會場價由原價$22,888減至$21,888起；而「北海道賞樹冰、放天燈深度豪華10天」亦享會場價$22,888起，帶大家搭乘破冰船與體驗破冰溫泉。