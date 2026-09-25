北海道賞楓百萬夜景 韓國健行走進DMZ秘境 重本登上五稜郭展望台 浪漫賞楓兼探「金鎗六十」

想一站式感受北海道的極致秋色，首選「北海道 道南 秋日溫泉6天之旅」。行程特別重本安排登上「五稜郭公園」展望台，居高臨下將被紅葉包圍的星形要塞全貌、函館山及津輕海峽盡收眼底。

行程更緊扣多個經典賞楓名所：走訪「北海道神宮」漫步於紅黃橙交織的參道；前往「大沼國定公園」欣賞湖光水影如畫般倒映的楓葉；以及前往「洞爺湖」感受藍色湖水與紅葉交織的詩意美景。夜晚則重頭戲搭乘吊車登上函館山，親眼震撼俯瞰獲譽為「日本三大夜景」的百萬燈火。此外，行程更安排走入昭和新山熊牧場的「人籠」近距離觀察棕熊，以及到訪北國優駿公園，更有機會一睹香港經典馬王「金鎗六十」退役後的英姿！