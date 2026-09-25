北海道賞楓百萬夜景 韓國健行走進DMZ秘境 重本登上五稜郭展望台 浪漫賞楓兼探「金鎗六十」

想一站式感受北海道的極致秋色，首選「北海道 道南 秋日溫泉6天之旅」。行程特別重本安排登上「五稜郭公園」展望台，居高臨下將被紅葉包圍的星形要塞全貌、函館山及津輕海峽盡收眼底。
行程更緊扣多個經典賞楓名所：走訪「北海道神宮」漫步於紅黃橙交織的參道；前往「大沼國定公園」欣賞湖光水影如畫般倒映的楓葉；以及前往「洞爺湖」感受藍色湖水與紅葉交織的詩意美景。夜晚則重頭戲搭乘吊車登上函館山，親眼震撼俯瞰獲譽為「日本三大夜景」的百萬燈火。此外，行程更安排走入昭和新山熊牧場的「人籠」近距離觀察棕熊，以及到訪北國優駿公園，更有機會一睹香港經典馬王「金鎗六十」退役後的英姿！
北海道~道南 秋日溫泉6天之旅
旅行團編號︰AJSSA06N
團費︰$22,569/位起
打卡吊索橋與芒草花海 深入「DMZ非武裝地帶」和平纜車
喜愛戶外健行與人文歷史的旅客，則不能錯過「江原道+首爾6天團」。行程主打輕健行賞景，帶大家走訪原州小金山大峽谷、名列UNESCO世界地質公園的「鐵原漢灘江柱狀節理路」，以及橫越坡州馬場湖水公園的吊索橋與環湖步道。
亮點之一是特別安排體驗韓國觀光100選的「DMZ非武裝地帶」和平纜車，前往北側車站頂層瞭望台與臨津江展望台，並打卡熱門韓劇《太陽的後裔》取景地CAMP GREAVES。隨後更會造訪百年歷史的砥平馬格利釀酒廠、體驗獨一無二的個人韓文印章DIY，並搭乘電動車前往天空公園打卡浪漫芒草花海，給您截然不同的韓國秋日風情！
江原道+首爾6天團·秋日健行之旅
旅行團編號︰AKSAA06N
團費︰$7,999/位起
永安旅遊
展位：5B-E01