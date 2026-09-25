香港中旅社震撼快閃大優惠 $68玩盡深圳錦繡中華民俗村 沉浸式體驗非遺魅力

北上短途遊已成為港人周末度假的新常態，想要一次過飽覽華夏壯麗山河與體驗豐富的少數民族風情，位於深圳灣畔的國家5A級景區「深圳錦繡中華民俗村」無疑是合家歡出遊的首選。配合年度旅遊盛事「香港秋季旅遊博覽會」，香港中旅社特別推出震撼全城的專屬快閃優惠，入場門票每張只需$68！

兩大主題園區 一站式看盡華夏大好河山

作為中國首個大型文化主題公園，深圳錦繡中華深耕文旅36載，巧妙地將傳統文化與現代文旅結合。景區主要由兩大特色園區組成：佔地32萬平方米的「錦繡中華微縮景區」，依中國版圖精密排布，以1:15精工復刻了82處國家級經典名勝，讓人在一日之內一覽萬里長城、故宮等華夏壯麗風貌；而佔地20萬平方米的「中國民俗文化村」，則1:1原樣還原28個特色民族村寨，匯聚56個民族的建築、服飾與民俗演出，宛如一座活生生的民俗博物館。