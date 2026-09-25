秋季旅遊博覽會2026 搶先睇會場優惠攻略 大抽獎贏東京雙人來回機票 首設本地遊專區與工作坊打卡區

隨著初秋涼風漸起，又是時候規劃下一趟旅行。年度旅遊盛事「秋季旅遊博覽會2026」將於9月25日至27日一連三日在香港會展中心隆重登場，為大家提供一站式旅遊資訊、超值預訂折扣以及豐富多彩的互動體驗。無論是打算在秋冬季節造訪日本賞楓滑雪、前往東南亞避寒度假，今年的展會都將帶來超乎想像的驚喜與折扣。

今年盛會匯聚全球多家知名航空公司、熱門地接社及連鎖酒店集團，現場推出大量獨家超值套票與機票特惠。熱門目的地如日本東京、大阪、韓國首爾以及泰國曼谷等團線均設有現場即減折扣，指定長途及郵輪假期更可享高達數千元的現金扣減。對於習慣自由行的旅客，會場亦提供大量景點門票、JR Pass交通票券及Wi-Fi上網卡等獨家買一送一優惠，讓入場人士能夠以最實惠的預算精明開展假期。

會場驚喜一 限定震撼折扣 旅遊套票及機票低至半價

入場人士只須憑門票即可獲得抽獎資格，大獎包括由指定航空公司贊助的「香港至東京雙人來回機票」，以及奢華酒店住宿券、高級行李箱與昂貴旅遊裝備等豐富禮品。凡於會場內消費滿指定金額，更可獲額外抽獎機會及換領限量版精美旅遊禮品。

會場驚喜三

首設本地遊專區

深度探索香港山海人文魅力

有別於往年偏重海外旅遊的模式，秋季旅遊博覽會2026特別響應近年大熱的深度遊趨勢，首度加設「本地遊專區」。專區聯合本地多個文化團體與生態導賞機構，圍繞離島輕旅行、歷史古蹟巡禮、鄉郊生態探索及海島遊覽等主題，推出多條獨家精心設計的深度遊路線。現場更邀請在地文史學者與資深導賞員分享私房景點，幫助市民打破對本土旅遊的固有印象，重新認識香港獨特的山海風貌與社區故事。