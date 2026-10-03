国庆玩转香港！各大商场隐藏折扣 独家礼遇全攻略

十一国庆黄金周，香港直接把优惠「拉满」！这次特别整理了尖沙咀海港城与崇光百货的必刷攻略，拿去直接抄作业，帮大家轻松省下一大笔！ 尖沙咀海港城 血拼好去处赚翻了！ 海港城这次简直是「宠客魔王」，不仅买东西直接送券，用支付宝/银联卡还有专属立减！ 1. 「Rewarding Dining & Style」满额就送券 活动时间：即日起至11月15日 1.当日电子消费满HK$3,000，直接领HK$200电子优惠券。 2.当日电子消费满HK$8,000，直接领HK$400电子优惠券。 3.只要消费里包含美妆或个人护理满HK$500，再加码送HK$200电子优惠券。

4.活动期间每人最多能拿到HK$1,800优惠券，去Adidas、NIKE Style买潮鞋，或者去Le Creuset买厨具、吃大餐都能直接抵用！ 2. 支付宝(Alipay)直接立减 活动时间：2026年9月29日至2027年1月3日 1. 买买买立减： 满RMB8,000减RMB 200；满RMB25,000减RMB500；满RMB60,000立减RMB1,200。整个活动最高能省RMB 3,600！ 2. 吃吃吃立减： 餐饮消费满RMB500减RMB50；满RMB2,000减RMB300。最高能省RMB 900。 3. 超优汇率： 结算时还能享受臻选商家的专属优惠汇率，妥妥的折上折！

3. 银联卡刷卡返现 活动时间：2026年9月29日至10月25日 同日刷卡满HK$15,000送HK$400；满HK$40,000送HK$900；满HK$80,000直接送HK$1,600电子现金券！每人最多拿2次，最高能套现HK$3,200。

崇光百货10周年庆 全场低至3折！ 今年正好赶上SOGO Rewards 10周年，「崇光铜锣湾店」、「崇光启德店」和「网店」三店联动展开「10周年・赏结缘」大促，折扣力度空前，美妆和手袋党冲就对了！

1. 全场积分翻倍 低至3折 活动时间：2026年9月29日至10月19日 全店消费通通享2X积分，买指定大牌甚至有高达40X积分，积分能当钱花！超过200个国际美妆、大牌手袋、居家好物全线下杀，低至3折起。 2. 2折起超值换购 只要会员累积消费满HK$1,000，就能用低至2折的价格把大牌带回家(每人每款限换2件)： 1. 第一波(即日起至10月4日)：Clarins娇韵诗双萃精华75ml(换购价10,000分+HK$500)、Elle行李箱(换购价HK$499起)、象印日本产电饭煲(换购价HK$1,288)。

2. 第二波(10月5日至10月19日)：MICHAEL KORS时尚手袋(换购价HK$1,400)、FURLA单肩包(换购价HK$990)、Kate Spade手腕包(换购价HK$480)。

3. 游客专属福利 免费请大家吃雪糕 1. 新会员大礼包：注册成SOGO Rewards会员直接送HK$20电子现金券，买满净值HK$1,500再送15 Rewards Dollar。 2. 10.1幸运儿专享6折：9月25日至10月11日，只要会员卡号里有「1」或「0」，就能用6折(HK$60)买到HK$100的电子现金券！ 3. 启德店惊喜：国庆期间(10月1日至7日)及指定周末，在崇光启德店单笔买满HK$500，出示通行证/护照去空中花园Sky Koen I，就能免费领取Yonna Yonna意式雪糕；KIKU菊花金卡及以上级别会籍会员，或出示有效旅游证件之会员，更可获赠额外1份。