整座城市都在嗨！香港万圣月玩乐全攻略 这波装扮派对直接冲

每年十月，香港都会瞬间切换到「百鬼夜行」的狂欢模式！今年香港旅游发展局更是搞了一波大的，隆重推出「香港万圣月」，把整座城市变成超大型的万圣节舞台。
不管大家是想认真搞怪COSPLAY、追音乐趴，还是想体验夜游港岛的奇妙氛围，这次香港都为大家安排得明明白白。特别为大家整理了全城狂欢亮点，拿去直接抄作业，这个万圣节来香港跟着大家一起嗨！
香港首个全城万圣节Cosplay变装派对 5大热点等大家来踩场
這次萬聖月最重磅的亮點，絕對是香港首度舉辦的「全城萬聖節Cosplay變裝派對」！不論大家是想扮演動漫角色、經典影視怪魔，還是走搞笑腦洞路線，只要敢穿敢秀，全城都是大家的主場。以下這5個核心派對據點，個個節目豐富，錯過真的會拍腿叫屈！
1. 万圣狂欢祭．中环
作为港岛的时尚与潮流心脏，中环这次化身为变装狂欢的超级大本营。现场不仅有专业DJ驻场打碟、超嗨的现场乐队表演，还有超吸睛的万圣主题巡游！穿上你的战袍来这里踩街，随手一拍都是大片既视感，分分钟刷爆朋友圈。
活动日期︰10月17日至31日
地点︰香港岛中环皇后像广场花园(南)及遮打道(中环行人专用区)
2. 启德体育园万圣节派对
香港全新地标——启德体育园也加入搞怪阵营！这里主打超大空间的狂欢体验，结合了户外表演、互动游戏与特色餐饮摊位。特别适合拉上三五好友或者全家总动员，一起来这里感受无拘无束的节日嗨趴！
活动日期︰10月17日、24日、25日、30日及31日
地点︰九龙启德承启道38号启德体育园美食海湾
3. 兰桂坊怪物巡礼夜
说到香港万圣节的「灵魂所在」，怎能不提兰桂坊？今年的「怪物巡礼夜」将狂欢气氛推向新高潮！整条街区妆点得鬼魅又酷炫，各种惊悚又搞笑的「怪物」在巷弄间穿梭巡游。走进这里，点一杯节日限定特调，和来自世界各地的玩家一起干杯，感受最纯正的港式夜生活！
活动日期︰10月17日、24日及31日
地点︰香港岛中环兰桂坊一带(德己立街、兰桂坊及和安里)
4. 旺角有落！朗豪坊万圣节街头派对
九龙区的潮流玩家看过来！旺角朗豪坊周边将举办极具街头酷感的大型派对。结合了街头文化、潮流音乐与扮鬼大赛，现场活力值直接爆表！如果大家喜欢热闹、热爱潮牌与街头艺术，这里绝对是不二之选。
活动日期︰10月17日、24日及31日
地点︰九龙旺角砵兰街(朗豪坊门外)
5. TST East Halloween Beats
想要边欣赏维港夜景边嗨趴？尖东的「Halloween Beats」满足现场打造了海景音乐舞台，邀请多组乐队与DJ轮番上阵，配合炫酷的光影效果，让大家在维港的美丽夜色与动感节拍中，度过一个既浪漫又鬼马的万圣之夜。
活动日期︰10月17日、24日及31日
地点︰九龙尖沙咀么地道花园、尖沙咀中心及帝国中心
鬼马移动城堡！开篷观光巴士与「叮叮」电车特别开放
除了各大商圈的派对，这次连香港的经典交通工具都「大变身」，带大家展开一场别开生面的百鬼夜游！
1. 「叮叮」电车万圣节特别开放
百年历史的港岛「叮叮」也玩起了跨界！特别开放的万圣主题电车，从车外视觉到车内布置都充满了浓浓的鬼马奇幻色彩。随着叮叮声响起，电车以慢节奏穿过中环、湾仔、铜锣湾等热闹街区，仿佛坐上了一趟通往魔法世界的复古列车，体验感直接给满！
活动日期︰10月17日、24日及31日
2. 万圣节限定版开篷观光巴士
限定开放的万圣节开篷巴士，车身换上了节日专属的主题彩绘，车上还可能惊喜掉落节日小道具或搞怪NPC互动。夜幕降临，坐在上层吹着海风，穿梭在繁华的霓虹灯海与各大派对热点之间，视野绝佳，打卡拍照超级出片！
活动日期︰10月17日、24日及31日
所有相片由主办方提供