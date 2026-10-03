整座城市都在嗨！香港万圣月玩乐全攻略 这波装扮派对直接冲

每年十月，香港都会瞬间切换到「百鬼夜行」的狂欢模式！今年香港旅游发展局更是搞了一波大的，隆重推出「香港万圣月」，把整座城市变成超大型的万圣节舞台。

不管大家是想认真搞怪COSPLAY、追音乐趴，还是想体验夜游港岛的奇妙氛围，这次香港都为大家安排得明明白白。特别为大家整理了全城狂欢亮点，拿去直接抄作业，这个万圣节来香港跟着大家一起嗨！

香港首个全城万圣节Cosplay变装派对 5大热点等大家来踩场

這次萬聖月最重磅的亮點，絕對是香港首度舉辦的「全城萬聖節Cosplay變裝派對」！不論大家是想扮演動漫角色、經典影視怪魔，還是走搞笑腦洞路線，只要敢穿敢秀，全城都是大家的主場。以下這5個核心派對據點，個個節目豐富，錯過真的會拍腿叫屈！