谁说迪士尼只有梦幻城堡和童话公主？恶人集结 奇妙反转！ 2026香港迪士尼「Disney Halloween Time」全攻略

一年一度让无数玩家直呼过瘾的「Disney Halloween Time」万圣节狂欢盛典，即日起在香港迪士尼乐园度假区重磅回归！今年不仅有迪士尼经典恶人集结「大搞事情」，更有全新音乐庆典与正邪角色同框的奇妙场面。无论是想体会一下霸气恶人的独特魅力，还是带着全家老少享受讨糖的温馨童趣，今年的香港迪士尼都把惊喜准备得妥妥帖帖。对于计划赴港度假、进行秋日快闪或深度游的游客们来说，这份高能满满的万圣节攻略绝对值得直接收藏！ 全新音乐庆典惊艳亮相 米奇与好友展开南瓜田大冒险

今年万圣节盛会的最强焦点，当数全新推出的原创音乐庆典「米奇与好友万圣奇遇」。在全新创作主题曲《Halloween is Here》跃动的旋律下，米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鸭、黛丝、可琦安以及玲娜贝儿等人气角色纷纷登上舞台，身穿全新节日新装的小熊维尼、跳跳虎与屹耳也惊喜同台。大家将在舞台上展开一段发生在魔法南瓜田里的奇幻冒险，用音乐、舞蹈与欢笑编织出一段关于友谊的难忘回忆。 特别值得一提的是，现场精心打扮的小朋友还有机会获邀亲身参与「万圣节服装小巡游」，跟随迪士尼朋友的步伐一起踏上红毯巡游。孩子们不仅能向路人展示自己的搞怪造型，更能边走边收集万圣节糖果。

恶人反转大街派对阵容升级 正邪角色惊喜同框互动 万圣节怎么少得了迪士尼经典恶人出来「亲自整活」？今年回归的「恶人反转大街派对」在阵容上迎来了空前的盛大升级。以黑魔后为核心的12位顶流恶人，包括凯帝斯、虎克船长、史密先生、红心皇后、邪恶皇后、灰姑娘后母杜明尼夫人及其两位女儿安蒂与狄茜、贾方、加斯顿以及Oogie Boogie等，集结踏上美国小镇大街，更将表演版图一路扩张至奇妙梦想城堡前。当恶人主题曲《Party Like A Villain》与全新原创歌曲《The Uninvited》响起时，现场游客只要摆出霸气十足的恶人姿势，就有机会加入他们的行列，体验一回「作恶」的快感！

此外，园区今年还巧思安排了正邪角色同框亮相的惊喜环节。时尚女魔头库伊拉等恶人将随时现身，而黑魔后与爱洛公主、加斯顿与贝儿、贾方与茉莉公主等经典搭档更会一同出现，创造出极具视觉冲击力的互动场面。乐园里极具人气的「垃圾桶小推」也披上了可爱的白布扮成小幽灵，向大家发起「Trick-or-Trash」互动，送上别具一格的惊喜与搞笑合照机会。

传统讨糖挑战与绘画体验 体验满满的节日仪式感 除了高能的巡游与表演，充满童趣的传统项目「『万』游Trick-or-Treat」也同步温馨回归。游客可以入手全新的米奇南瓜头造型糖果袋，前往明日世界、幻想世界、反斗奇兵大本营及迷离庄园的趣玩站，向热情的演艺人员发起讨糖挑战，将香甜的节日糖果收入囊中。 想要静下心来体验手作乐趣的朋友，还可以前往「万圣节迪士尼朋友画班见面会」。在那里大家可以亲手绘画出换上万圣节限定造型的米奇、米妮、布鲁托或高飞，完成画作后更能直接与画中的迪士尼朋友见面合影，留下独一无二的纪念。而在达菲与好友游玩屋及梦想花园内，达菲与一众好友也早已换上了超萌的节日造型，等待着与广大粉丝拥抱打卡。

暗黑系主题美食与独家 限定盲盒 把惊喜带回家 玩累了自然要用美食来补给能量。今年河景餐厅重磅推出了经典的「阿Jack怪诞大餐」，食客可以亲手调制充满魔幻色彩的迎宾饮品「莎莉甜心魔法特饮」，并品尝多款以《怪诞城之夜》为灵感的暗黑系美食。雪糕爱好者则绝对不能错过以黑魔后招牌黑色长角为造型灵感的巨峰葡萄味软雪糕，颜值与美味双双在线。 在周边商品方面，香港迪士尼独家推出的「迪士尼捣蛋哗娃」系列惊喜回归。粉丝们可以前往梦想花园参与「迪士尼万圣彩蛋乐」，亲自试试手气，看看能否抽中自己心仪的限定哗娃盲盒。