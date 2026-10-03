10月香港咖啡漫游地图 3大限定市集请死锁！

10月的香港，绝对是咖啡脑袋们的朝圣地！不管是趁着十一黄金周来港血拼，还是打算在10月中下旬来一场避开人潮的错峰Citywalk，香港三大地标商圈的重磅咖啡节都为大家安排得明明白白。快收下这份攻略，沉浸式体验「咖」倍快乐！

这个大型咖啡节完美契合黄金周假期！「海外咖啡体验区」强力集结了11家来自东京、京都、冲绳等地的日本人气独立烘焙品牌。重点推荐首次登陆香港的伦敦名店全球海外唯一分店Dark Arts Coffee Japan，以及东京超浅焙圣地ACID COFFEE TOKYO。本地市集区域免预约、免费入场，汇聚40多家香港本土人气品牌，葡萄牙传奇蛋挞名店Manteigaria更会惊喜亮相！

无论是国庆来玩，还是月底来逛，这个全港首个跨小区咖啡节都能满足大家，重点是全场免费入场！活动汇聚逾40家港日人气咖啡及甜品品牌，其中超12家更是首次登陆香港。必打卡的有「京都人的咖啡」70年老字号OGAWA COFFEE。最绝的是，活动特别跨界联乘了日本知名插画家长场雄(@kaerusensei)，推出帆布袋、T恤、环保品饮杯等限定周边，设计感拉满，潮人们闭眼冲！

PMQ元创方「Coffee Agenda 2026」

10月中旬错峰游港的小伙伴，一定要去中环打卡这场咖啡界的年度大派对！今年的主题是「Adventure」，云集50多个本土与海外神仙品牌，特设4大主题体验，包括找出大家的「啡型人格」、不同电影作品搭配不同风味咖啡特调、认识咖啡种植根源及本地农夫故事等。同步上演由啡闻Coffeeder团队带领的咖啡之旅，重点介绍场内特色店家，品尝多款本地品牌的精选咖啡，可说是PMQ Coffee Agenda精华游！

日期：10月16至19日

时间：10月16日下午3时至7时；10月17至19日上午11时至7时